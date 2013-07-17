Телеверсия спектакля "Коварство и любовь". Театр Романа Виктюка

Спектакль "Коварство и любовь". Театр Романа Виктюка

В рамках проекта "Золотая коллекция" столичный департамент СМИ и рекламы и сетевое издание М24.ru представляют телеверсию спектакля "Коварство и любовь", поставленного в Театре Романа Виктюка.

Впервые трагедия Шиллера "Коварство и любовь" Роман Виктюк поставил в 1969 году в Калининском театре юного зрителя. Если тот спектакль был полон сочувствия к героям, то версия 2011 года получилась жесткой, бескомпромиссной и ироничной. Бесстыдство здесь соседствует со скромностью, трусость – с любовь, а подлость – с всепрощением. Виктюк заставляет зрителей задуматься над абсурдностью существования человека вне любви.



Продолжительность спектакля 2 часа 15 минут.

Фото: teatrviktuka.ru

Постановка, режиссура и музыкальное оформление – Роман Виктюк. Сценография – Владимир Боер, художник по свету - Сергей Скорнецкий, режиссер по пластике – Михаил Вишневский, ассистент режиссера – Андрей Боровиков, звукорежиссер – Людмила Платонова, помощник режиссера – Лариса Прозоровская.

Актеры: Президент фон Вальтер - Александр Дзюба, Фердинанд - Игорь Неведров, Вурм I - Дмитрий Бозин, Вурм II - Павел Новиков, Леди Мильфорд - Людмила Погорелова, Миллер - Олег Исаев, его жена - Мария Казначеева, Луиза - Евгения Соляных, Гофмаршал фон Кальб - Екатерина Карпушина, полицейские - Константин Авдеев, Сергей Захарин, Глеб Исаков, Станислав Мотырев, Максим Николаев, Максим Онищенко, Юрий Пономаренко, Валерий Сехпосов, Игорь Тенсин.