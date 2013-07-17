Телеверсия спектакля "Король-Арлекин". Театр Романа Виктюка

Спектакль "Король-Арлекин". Театр Романа Виктюка

В рамках проекта "Золотая коллекция" столичный департамент СМИ и рекламы и сетевое издание М24.ru представляют телеверсию спектакля "Король-Арлекин", поставленного в Театре Романа Виктюка.

Спектакль "Король-Арлекин" поставлен по пьесе австрийского драматурга Рудольфа Лотара. По сюжету Арлекин, влюбленный в Коломбину, убивает принца и начинает выдавать себя за него. После смерти короля именно он занимает трон, однако сталкивается с тем, что страной руководит его "дядя" Танкред. Королю же отводится роль марионетки. "Король-Арлекин" в постановке Виктюка – это напряженная драма о противостоянии художника и государства.

Фото: teatrviktuka.ru

Продолжительность спектакля 2 часа.

Постановка, режиссура и музыкальное оформление – Роман Виктюк.

Сценография – Владимир Боер, костюмы – Елена Предводителева, художник по свету - Сергей Скорнецкий, хореограф - Алексей Скляренко, режиссер по пластике – Владимир Аносов, ассистент режиссера – Андрей Боровиков, звукорежиссер – Людмила Платонова.

Актеры:

Арлекин – Дмитрий Бозин, Панталеоне – Игорь Неведров, Коломбина – Анна Подсвирова, Скапино – Иван Иванович (Ипатко), Королева Гертруда – Людмила Погорелова, Боэмунд, ее сын – Павел Новиков, Танкред, брат короля – Александр Дзюба, Гиза, его дочь – Екатерина Карпушина, Принц Эццо, кузен Боэмунда – Станислав Мотырев, 1-й придворный – Юрий Горин, 2-й придворный – Глеб Исаков.