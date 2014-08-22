"Торпедо" арендует у "Спартака" защитника Кирилла Комбарова

Кирилл Комбаров. Фото: ИТАР-ТАСС

Защитник московского "Спартака" Кирилл Комбаров в ближайшее время окажется в другом столичном клубе - "Торпедо". "Черно-белые" достигли договоренности с руководством "Спартака" об аренде футболиста, сообщает ИТАР-ТАСС.

Президент "автозаводцев" Александр Тукманов заявил, что клубу осталось обсудить детали соглашения с самим игроком.

В нынешнем сезоне Комбаров еще не выходил на поле в чемпионате России. В целом, он являлся игроком запаса и в прошлом сезоне, когда сыграл за "Спартак" всего шесть матчей.

Кирилл Комбаров вместе со своим братом Дмитрием перешел в "Спартак" в августе 2010 года. До этого оба игрока выступали за "Динамо".

За время выступлений в чемпионате России за "красно-белых" Комбаров провел в ворота соперников два мяча.