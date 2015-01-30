Воскресенье от М24.ru и 2do2go: лыжная гонка, арт-базар и ледяные скульптуры

В воскресенье, 1 февраля, в Москве пройдут лыжная гонка "Зимний гром" и выставка "Айвазовский и маринисты – Живые полотна". Подробнее о том, где купить вещи ручной работы и посмотреть выставку ледяных скульптур – в материале сетевого издания M24.ru и интерактивной афиши 2do2go.

Катаемся на лыжах

Лыжная гонка "Зимний гром"

Дата: 1 февраля в 9:00 1 февраля в 9:00 Место: Спортивный клуб "Альфа-Битца", улица Старобитцевская, дом 23, корпус 3 Стоимость: 1 500 рублей





1 февраля в парке "Битца" пройдет второй ежегодный "Зимний гром" – гонка на дистанцию в 30 километров. Перенимая опыт прошлых забегов, организаторы тщательно продумали все вплоть до мелочей, чтобы создать максимально комфортные условия для участников. Рельеф трассы умеренный. Стиль — свободный (коньковый). В программу соревнований войдет ставший традиционным для серии “гром” детский старт. В стартовом городке расположатся раздевалки, камеры хранения, зоны отдыха и дополнительные пункты питания.

Фото: ТАСС/Шамуков Руслан

Делаем покупки

Арт-базар "Цветное настроение"

Дата: 1 февраля в 10:00 1 февраля в 10:00 Место: ТРЦ "Филион", Багратионовский проезд, 5 Стоимость: Бесплатно





Арт-базар – это праздник для всей семьи. Взрослые пополнят свой гардероб неповторимыми вещами, которые просто невозможно увидеть на ком-то еще. Это уникальная одежда от российских дизайнеров. В рамках арт-базара также пройдут мастер-классы по лепке и росписи игрушек.

Фото: m24.ru

Любуемся картинами

Выставка "Айвазовский и маринисты – Живые полотна"

Дата: 1 февраля в 11:00 1 февраля в 11:00 Место: Креативное пространство "Люмьер-Холл" на "Красном Октябре", Берсеневский переулок, дом 2, строение 1 Стоимость: от 350 рублей





Проект "Айвазовский и маринисты – Живые полотна" предлагает своим гостям погрузиться в эпицентр морских сражений. Также здесь можно будет рисовать морские пейзажи, представлять себя капитаном корабля, вспоминать детские годы, запуская бумажные кораблики.

Фото: M24.ru/Александр Горностаев

Учимся снимать кино

Как снять короткий метр и попасть в киноиндустрию

Дата: 1 февраля в 16:00 1 февраля в 16:00 Место: Студия Дмитрия Куповых "Свободное кино", Сокольническая площадь, дом 7. Стоимость: бесплатно



На мастер-классе лектор расскажет, для кого снимается короткометражное кино и что нужно делать молодому режиссеру, чтобы завоевать интерес продюсера и попасть в киноиндустрию. В рамках занятия будет показан и подробно разобран один из самых успешных российских короткометражных фильмов – "Последний день Булкина И.С. " Алексея Андрианова.

Посещаем выставку

Выставка ледяной скульптуры

Дата: 1 февраля в 9:00 1 февраля в 9:00 Место: парк "Сокольники", Сокольнический вал, 1 Стоимость: от 300 рублей



Художники со всех уголков нашей страны создали в Москве уникальные ледяные скульптуры. Тематика Всероссийского конкурса приурочена к Году литературы: из глыб льда были сделаны портреты писателей-классиков и целые сцены из художественных произведений.

