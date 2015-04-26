В "Сокольниках" открылась веломойка

Мойка для велосипедов заработала в "Сокольниках"

В "Сокольниках" заработала бесплатная мойка для велосипедов, сообщается на странице парка в Facebook. Расположена она на Фестивальной площади. Воспользоваться мойкой можно ежеднено с 9.30 до 21.30. Как отметили в парке, веломойка бесплатная и велосипед нужно мыть самостоятельно.

Также парке есть прокат велосипедов. Один час стоит 350 рублей. Желающим покататься необходимо будет оставить залог: 2 000 рублей и документ, удостоверяющий личность, или 20 000 рублей.

Ранее M24.ru сообщало, что городской велопрокат заработает 1 мая. В этом году количество пунктов проката увеличится в два раза. Взять велосипед напрокат можно будет на 300 станциях. 100 из них откроется за пределами Третьего транспортного кольца. Велопрокаты появятся в районных парках, скверах и других местах, популярных среди жителей.