"Коммерсантъ": среда, 15 августа 2012 года

Сбербанк работает без страховки

Госстатус заменил ему гарантии по вкладам

В условиях сжатия ликвидности государственные банки все активнее пользуются своим статусом в конкурентной борьбе за клиентов с частными игроками. Очередную позицию в этом противостоянии в июле отвоевал Сбербанк. Пользуясь положением госбанка, в июле он смог привлечь в не застрахованные государством сберегательные сертификаты почти половину всех средств, которые население одолжило банковскому сектору, одновременно сэкономив на вкладах и замедлив падение своей рыночной доли.

Ксения Дементьева, Александра Баязитова, "Ъ"

Для террориста открылись все границы

Выдаче организатора покушения на президента Путина в Россию может помешать только Европа

Вчера апелляционный суд Одесской области принял окончательное решение об экстрадиции в Россию Адама Осмаева, обвиняемого в подготовке покушения на президента России Владимира Путина и двух нападений на главу Чечни Рамзана Кадырова. Адама Осмаева, который, по версии следствия, являлся лидером одесской ячейки «Имарата Кавказ», отправят в Россию вместе с возбужденным на Украине против него уголовным делом уже в ближайшее время. Помешать этому может только Европейский суд по правам человека.

Петр Сокович, Киев; Сергей Машкин, "Ъ"

Игорь Сечин садится во второе кресло

Главы совета директоров «Роснефтегаза»

Президент «Роснефти» Игорь Сечин продолжает пытаться укреплять свои позиции в ТЭКе. Он возглавил совет директоров «Роснефтегаза», который сейчас пытается консолидировать крупнейшие энергоактивы. Но правительство пока так и не согласовало ни планы «Роснефтегаза», ни назначение господина Сечина на пост председателя совета директоров компании.

Кирилл Мельников, Елена Киселева, "Ъ"

В разведку на Варварку

Сын главы СВР пополнит команду Ольги Дергуновой

Ольга Дергунова, два месяца назад возглавившая Росимущество, приступает к формированию команды. Как стало известно “Ъ”, пост ее заместителя может получить Павел Фрадков, младший сын руководителя Службы внешней разведки (СВР) Михаила Фрадкова. 30-летний сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) может занять вакансию, образовавшуюся месяц назад в связи с переходом в Минпромторг Глеба Никитина, считающегося доверенным лицом главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Елена Киселева, "Ъ"

Владимир Путин готов к переезду в Большую Москву

Но хочет точно знать, во что это обойдется

Проект расширения Москвы стал вчера темой особого совещания, которое провел Владимир Путин в своей подмосковной резиденции Ново-Огарёво. Президент признал важность этого проекта, поставив его в один ряд с подготовкой к саммиту стран АТЭС, казанской универсиадой и сочинской зимней Олимпиадой. Совещание прошло в закрытом режиме. Эксперты связывают это с проблемами, которых в этом дорогостоящем проекте столько, что имиджевые потери для власти неизбежны.

Виктор Хамраев, "Ъ"

Закон о мусоре перепишут в третий раз

Общественное обсуждение его правки рассорило экспертов

Скандалом окончились проходившие вчера в Общественной палате (ОП) слушания по инициированному Советом федерации (СФ) проекту закона «Об обращении с отходами производства и потребления и вторичными ресурсами». Сенаторы упорно отстаивали свою инициативу, депутаты Госдумы — альтернативный проект поправок к действующему ФЗ «Об отходах производства и потребления» 1998 года, а представители бизнеса и общественности выступили против обоих вариантов. По результатам слушаний ОП создаст новую рабочую группу с участием всех сторон — для поиска третьего варианта реформы «мусорной» отрасли.

Ангелина Давыдова, "Ъ"

Дело пахнет героином

Суд над активисткой «Другой России» принял неожиданный оборот

Резонансное дело обвиненной в сбыте наркотиков активистки «Другой России» Таисии Осиповой, на которое в январе обратил внимание президент Дмитрий Медведев, близко к развалу. Один из свидетелей обвинения в суде отказался от первоначальных показаний и заявил, что героин оппозиционерке могли подбросить полицейские, а вчера защита госпожи Осиповой потребовала возбудить против оперативников уголовное дело. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов считает, что суд над активисткой теперь может закончиться оправдательным приговором.

Григорий Туманов; Александр Асадчий, Смоленск, "Ъ"

Сергей Шойгу избавляется от наследия предшественника

Свой пост покидает мэр подмосковных Химок

Оскандалившийся мэр Химок Владимир Стрельченко уходит в отставку. Исполняющим обязанности в ближайшие дни, по сведениям “Ъ”, станет бывший первый вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. Это не последняя зачистка от наследия Бориса Громова — правительство Подмосковья по заданию губернатора Сергея Шойгу проводит проверку муниципальных образований региона.

Елизавета Сурначева, "Ъ"

Дело об исчезновении миллионера пополнилось кредитной карточкой

Найдено тело с кредиткой Леонида Рожецкина

Вчера стало известно, что в конце июля в лесу вблизи латвийского городка Тукумс в лесу было случайно обнаружено тело мужчины. В одном из карманов его одежды оказалась кредитная банковская карта на имя российско-американского миллионера Леонида Рожецкина, пропавшего без вести в Юрмале в марте 2008 года.

Владимир Водо, Константин Ганин, Рига, "Ъ"

У Марата Гельмана стало на одну должность меньше

Галерист покинул Пермский центр развития дизайна

Стало известно, что галерист Марат Гельман прекратил сотрудничество с организованным с его подачи Пермским центром развития дизайна (ПЦРД), но пока сохранил за собой должность директора Пермского музея современного искусства. Давно циркулирующие слухи о том, что новое руководство Пермского края откажется от амбициозных планов по превращению города в один из главных культурных центров России, пока не сбываются — оно отказывается от них постепенно.

Рита Русакова, "Ъ"



Дан Петреску получил вызов из Москвы

Румынский специалист покинул «Кубань»

Главный тренер клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Кубань» Дан Петреску подал в отставку. По его словам, ему хочется новых вызовов. По всей видимости, получить их он намерен в одной из московских команд — «Динамо» или ЦСКА. Что касается его преемника в «Кубани», то им, не исключено, станет наставник второй сборной России Юрий Красножан.

Александр Петров, "Ъ"