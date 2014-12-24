Во время своего предрождественского турне Санта-Клаус посетил Москву. Об этом Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщает в своем официальном Twitter, посвященном путешествию сказочного персонажа.

Посмотреть, где в данный момент находится Санта можно с помощью специального сервиса Noradsanta.org.

Традиция следить за перемещениями Санта-Клауса возникла в NORAD в 1955 году после того, как в одной из газет США появилось объявление с номером телефонам, по которому можно было пообщаться с Санта-Клаусом. Однако в номере была перепутана цифра, поэтому все звонки стали попадать в штаб-квартиру командования ПВО континентальной части США. После этого случая NORAD решило взять на себя обязанность ежегодно проводить мониторинг перемещений Санта-Клауса.