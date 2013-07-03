Редактор BBC News: "СМИ должны работать с социальными сетями"

Редактор BBC News Белла Харрел о журналистике будущего

Редактор отдела визуальной журналистики BBC News Белла Харрел рассказала M24.ru о будущем журналистики, взаимодействии СМИ с социальными сетями и различными гаджетами, а также о самых эффективных интерактивных инструментах, используемых в масс-медиа.

Расскажите, как изменится работа сетевых изданий в ближайшее время?

Речь скорее идет о том, как будут взаимодействовать друг с другом различные новостные организации. Как они будут использовать свои преимущества, чтобы дополнять работу друг друга. Также необходимо следить за реакцией пользователей на те "истории", которые мы публикуем. Читатели должны быть в большей степени вовлечены непосредственно в подготовку новостных историй.

Какие интерактивные инструменты лучше всего воспринимаются аудиторией сетевых изданий?

Наиболее эффективны те приложения, которые можно реализовать в режиме онлайн и которые интересны пользователям с точки зрения их местонахождения, социального положения и с точки зрения сообщества, частью которого они являются. Допустим, пользователь может ввести на сайте информацию о себе – свой возраст, адрес, индекс – и узнать, какая информация его окружает, вынести что-то новое о себе. Например, как влияет на него система налогообложения или другие социальные факторы, которые окружают его и оказывают воздействие на его жизнь. Это самое интересное: что-то о себе узнать.

Как вы оцениваете работу российских интернет-СМИ?

Насколько я знакома с ситуацией на российском рынке, она несколько отличается от той, что складывается на рынке Великобритании. Например, мы в последние годы ощущаем серьезный рост трафика со стороны пользователей мобильных устройств, которые заходят на наши ресурсы, - "таблеток" и смартфонов… Но на российском рынке также постепенно меняется ситуация. И, наверное, эта тенденция тоже будет для него характерна. При этом часть нашего сайта, которая выходит на русском языке, - одна из самых больших частей глобальной сети BBC. Мы предоставляем пользователям возможность видеть комментарии на различных языках, в том числе комментарии, переведенные на русский язык и обратно, чтобы оперативно получить мнение аудитории о продуктах и событиях.

Если немного пофантазировать, как вы видите журналистику и средства массовой информации будущего?

Я уверена, что в будущем останется место для источников информации, которым доверяют и "голос" которых признан сообществом. Останется место для журналистов, которые говорят проверенные, правдивые вещи и которые знакомы аудитории. Не думаю, что вся информация будет черпаться исключительно из социальных сетей. Но, безусловно, СМИ должны работать с социальными сетями, отслеживать события, которые там происходят, и истории, которые там возникают. И вовлекать пользователей в общение.

Беседовала Ирина Бурмистрова