Суд приступит к рассмотрению дела бывшего замглавы Бутырки

ИТАР-ТАСС

27 июля в Тверском суде в закрытом режиме прошли предварительные слушания по делу бывшего заместителя начальника московского СИЗО «Бутырка» Дмитрия Кратова, который обвинялся в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, повлекших смерть юриста Сергея Магнитского.

Суд озвучил, что слушания по существу уголовного дела пройдут 7 августа, сообщает РИА Новости.

Налоговый консультант инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, управляющий партнер аудиторской компании Firestone Duncan Сергей Магнитский был задержан оперативниками управления по налоговым преступлениям ГУВД Москвы 24 ноября 2008 года. В течение 11 месяцев Сергей Магнитский находился в СИЗО "Бутырка", а 16 ноября 2009 года скончался в СИЗО "Матросская тишина". По мнению следствия, это произошло из-за того, что ему вовремя не была оказана медицинская помощь.

Следственный комитет РФ возбудил по факту смерти Магнитского уголовные дела на двух экс-сотрудников «Бутырки» - заместителя начальника СИЗО Дмитрия Кратова и Ларису Литвинову, которая была лечащим врачом юриста. Через некоторое время СК РФ прекратил дело в отношении Литвиновой в связи с изменениями в УК РФ – согласно им срок давности по инкриминируемой врачу статье был сокращен.

Дело Кратова было выделено из основного уголовного дела, возбужденного по факту смерти Магнитского. Ему грозит до пяти лет заключения.

Накануне заседания Тверского суда Кратов дал интервью газете Московский комсомолец, где сообщил, что присутствовал на вскрытии юриста. «Скончался Магнитский от дилатационной кардиомиопатии — острой сердечной недостаточности с отеком легкого и головного мозга. Спровоцировать ее, в свою очередь, мог сильнейший стресс. И это подтвердили потом серьезные специалисты», - сказал он.