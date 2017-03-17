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Роспотребнадзор проконтролирует воздействие ГМО на человека и окружающую среду. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом надзорное ведомство в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека будет проводить мониторинг воздействия таких продуктов и осуществлять контроль над их выпуском.

Если ведомство выявит негативное влияние ГМО, оно сможет принять решение об аннулировании свидетельства государственной регистрации таких продуктов либо изменить условия их использования.

Ранее комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований заявила о необходимости издания меморандума с опровержением информации о вреде генно-модифицированных продуктов. Его планируют принять осенью текущего года.