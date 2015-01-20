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Форма поиска по сайту

20 января 2015, 13:37

Роскомнадзор готов блокировать сайты догхантеров

Роскомнадзор догхантеры блокировка сайтов

Фото:ТАСС/Алексей Павлишак

Роскомнадзор готов блокировать сайты догхантеров, но для этого нужно решение суда, сообщил M24.ru пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"По решению суда мы можем внести сайт в реестр запрещенных сайтов на территории России", - добавил Ампелонский. В ведомстве отметили, что пока требований о блокировке сайтов догхантеров в ведомство не поступало. Он отметил, что обычные граждане могут поспособствовать этому. Для этого им нужно подать заявление в полицию или в прокуратуру с жалобой на пропаганду нарушения статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Правоохранительные органы, в свою очередь, могут направить заявление в суд.

Странички в социальных сетях также можно блокировать, если их модераторы не сделают это самостоятельно.

Догхантеры

Догхантерами называют людей, которые занимаются целенаправленным истреблением бродячих животных, в первую очередь - собак. Зачастую четвероногих травят различными препаратами, которые предварительно добавляют в фарш. Такие приманки раскладывают в местах, где замечены бродячие собаки. Однако зачастую жертвами догхантеров становятся и домашние питомцы.


Напомним, в декабре прошлого года в соцсетях появилась информация о том, что догхантеры планируют провести "всероссийскую зачистку городов от бродячих собак". Датой ее начала назначено 20 января.

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Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы совместно с полицией будут пресекать незаконные акции догхантеров в Москве. Защиту животных парламентарии возьмут под особый контроль. Депутаты организуют профилактическую работу в соцсетях, а затем будут передавать полученную информацию правоохранительным органам. Догхантерам грозят меры административного воздействия.

Напомним,что еще в 2013 году московские депутаты предлагали блокировать сайты догхантеров. По мнению парламентариев, надо не просто удалять такие сообщения из сети, а наказывать их распространителей штрафами до 80 тысяч рублей. Ранее депутаты даже выступали с инициативой сажать догхантеров в тюрьму на три года.

Анатолий Федотов

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