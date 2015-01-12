В прошлом году прокуратура заблокировала 900 сайтов за экстремизм

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За 2014 год по требованию прокураторы было заблокировано более 900 сайтов с экстремистским и радикальным содержанием, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Его слова приводит МИА "Россия сегодня".

"Значительные усилия направлялись на противодействие радикальной идеологии в сети Интернет", - сообщил он.

Напомним, 1 августа 2014 года начал работать закон, согласно которому любой сайт с посещаемостью более трех тысяч человек в сутки включается в реестр Роскомнадзора.

Кроме того, закон обязал блогеров, на которых подписано более трех тысяч человек, самостоятельно регистрироваться в реестре. Также документ предписывает популярным блогерам соблюдать неприкосновенность частной жизни, держаться подальше от любой экстремистской информации и проверять достоверность публикуемой информации.

Сейчас закон работает следующим образом:

недовольные контентом пользователи направляют жалобу в Роскомнадзор;

специалисты Роскомнадзора составляют заявление о потенциально вредном сайте;

заявки направляются экспертам;

в случае подтверждения неприемлемого контента ресурс вносится в реестр;

хостинг-провайдерам направляется уведомление;

в случае если ресурс не заблокирован провайдером, а контент не был удален, ресурс блокируется оператором связи.

После удаления запрещенного контента ресурс удаляется из реестра запрещенных.

Решения о внесении в реестр запрещенных кроме прокураторы могут требовать Роскомнадзор и ФСКН.

Например, в список запрещенных сайтов попал блог националистического содержания "Дневник Славянина", блоги сторонников Евромайдана и мусульманских экстремистов.

Список блокированных сайтов можно посмотреть здесь.