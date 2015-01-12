Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

12 января 2015, 16:06

В прошлом году прокуратура заблокировала 900 сайтов за экстремизм

Роскомнадзор Юрий Чайка блокировка сайтов

Фото : Дмитрий Рогулин итар-тасс сайт

За 2014 год по требованию прокураторы было заблокировано более 900 сайтов с экстремистским и радикальным содержанием, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Его слова приводит МИА "Россия сегодня".

"Значительные усилия направлялись на противодействие радикальной идеологии в сети Интернет", - сообщил он.

Напомним, 1 августа 2014 года начал работать закон, согласно которому любой сайт с посещаемостью более трех тысяч человек в сутки включается в реестр Роскомнадзора.

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Кроме того, закон обязал блогеров, на которых подписано более трех тысяч человек, самостоятельно регистрироваться в реестре. Также документ предписывает популярным блогерам соблюдать неприкосновенность частной жизни, держаться подальше от любой экстремистской информации и проверять достоверность публикуемой информации.

Сейчас закон работает следующим образом:

  • недовольные контентом пользователи направляют жалобу в Роскомнадзор;
  • специалисты Роскомнадзора составляют заявление о потенциально вредном сайте;
  • заявки направляются экспертам;
  • в случае подтверждения неприемлемого контента ресурс вносится в реестр;
  • хостинг-провайдерам направляется уведомление;
  • в случае если ресурс не заблокирован провайдером, а контент не был удален, ресурс блокируется оператором связи.

После удаления запрещенного контента ресурс удаляется из реестра запрещенных.

Решения о внесении в реестр запрещенных кроме прокураторы могут требовать Роскомнадзор и ФСКН.

Например, в список запрещенных сайтов попал блог националистического содержания "Дневник Славянина", блоги сторонников Евромайдана и мусульманских экстремистов.

Список блокированных сайтов можно посмотреть здесь.

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