На маршруте Москва-Париж запускают новые поезда с Wi-Fi и кондиционером

Фото: moscow-paris.ru Фото: moscow-paris.ru

Вагоны RIC с Wi-Fi и кондиционером начнут курсировать на маршруте Москва-Париж с 25 января. Об этом сообщил генеральный директор Федеральной пассажирской компании Михаил Акулов.

Подобные вагоны с июня 2014 года курсируют в составе поезда Москва-Хельсинки. В августе они появились на линии Москва-Прага. Также обновленные составы ездят между Москвой и Варшавой с середины декабря.

В новых вагонах предусмотрены:



широкие спальные полки, которые легко трансформируются в индивидуальные сидения;

откидной столик в комбинации с раковиной и емкостью для мелкого мусора;

система кондиционирования воздуха с индивидуальной регулировкой в каждом купе;

розетки для подзарядки мобильных устройств в каждом купе;

2 санитарные комнаты, в том числе одна – со встроенным душем.

В каждом вагоне расположено 10 купе закрытого типа. В каждом из них размещено 3 полки, а также кресло и умывальник. К услугам пассажиров медиатека с более чем 100 фильмами.

Поездка в купе второго класса в две стороны обойдется чуть дороже 700 евро, в одну - около 350 евро.

В июле этого года поезд Поезд Москва - Берлин - Париж совершил свой пятисотый рейс.

Протяженность маршрута, который проходит по территории России, Белоруссии, Польши, Германии и Франции, составляет более трех тысяч километров, максимальная скорость поезда - 200 километров в час, время в пути - чуть больше 38 часов в прямом направлении и 37 с половиной - в обратном. Летом поезд курсирует пять раз в неделю, в зимний период - три.

Добавим, ФПК собирается запустить новые маршруты в Венгрию и Болграрию. Еще один поезд комфортной формации отправился из Москвы в Ниццу 22 января.