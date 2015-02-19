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Ж/Д и вокзалы

19 февраля, 21:34

В "Сапсанах" могут ввести туристический лоукост-класс

РЖД Сапсаны ж/д и вокзалы лоукостер класс обслуживания

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

РЖД планируют ввести вагоны нового туристического класса в поездах "Сапсан". Цены в лоукост-классе будут ниже, чем в экономическом, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на гендиректора дирекции скоростного сообщения РЖД Владимира Андреева.

Новый класс может появиться в поездах уже к Чемпионату мира по футболу, который состоится в 2018 году. "Есть необходимость привлекать категорию населения, для которых цена билетов за две тысячи по тем или иным причинам является проблемной", – отметил Андреев.

Он добавил, что новый класс появится либо в 12-ти, либо в 10-вагонных поездах. Сейчас уже обсуждаются различные технические решения, которые обеспечат комфортные условия даже при сокращении расстояния между рядами. "Мы можем довести в одном из вагонов количество мест до 93, а в хвостовом вагоне – до 72. В этом случае становится возможным продажа билетов совершенно по другой доступной цене", – резюмировал Андреев.

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Отметим, что лоукост-классы – это возможность путешествовать дешевле, жертвуя при этом необязательными услугами и в какой-то степени комфортом. Например, существует бюджетный авиаперевозчик "Победа".

Сейчас авиакомпания выполняет рейсы из Москвы в Белгород, Владикавказ, Волгоград, Екатеринбург, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижневартовск, Пермь, Сочи, Сургут, Тюмень, Архангельск и Екатеринбург. Стоимость билета в один конец без учета сборов составляет 999 рублей.

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