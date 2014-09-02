ФК "Торпедо" заявил Билялетдинова, Комбарова и Путило для участия в РФПЛ

Болельщики московского "Торпедо". Фото: ИТАР-ТАСС

Московский футбольный клуб "Торпедо" заявил полузащитников Динияра Билялетдинова, Кирилла Комбарова и Антона Путило для участия в российской футбольной Премьер-лиге, сообщает "Р-Спорт".

Отметим, что Билялетдинов ранее выступал за московский "Локомотив", английский "Эвертон", столичный "Спартак" и махачкалинский "Анжи". В понедельник "Торпедо" также заявило полузащитника Кирилла Комбарова, арендованного у "Спартака".

Кроме того, за "Торпедо", с которого был снят запрет на регистрацию новых футболистов, заявлен полузащитник Антон Путило, в прошлом сезоне выступавший за нижегородскую "Волгу".