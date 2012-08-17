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ЧП

17 августа 2012, 15:51

У здания Хамовнического суда задержаны Удальцов и Каспаров

Pussy Riot суд задержания чп

ИТАР-ТАСС

Оппозиционный политик Гарри Каспаров задержан у здания Хамовнического суда, где проходит акция сторонников Pussy Riot.

Известный шахматист был задержан сотрудниками полиции без объяснения причин. Сразу после этого были задержаны еще несколько человек, выкрикивающих различные лозунги, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно о том, что полиция задержала у здания суда координатора Левого фронта Сергея Удальцова, пришедшего поддержать участниц группы Pussy Riot.

По словам оппозиционера, он никогда не интересовался группой, "пока не началась политическая расправа над ними". Удальцов считает, что обвинительный приговор будет "приговором всему гражданскому обществу".

Сейчас у здания суда собралось несколько сотен человек - как сторонников, так и противников участниц панк-группы. На территории дежурят полицейские и сотрудники спецназа. Частично перекрыто движение транспорта по 7-му Ростовскому переулку.

Напомним, сегодня должен быть оглашен приговор Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич. Участницы группы обвиняются в хулиганстве, им в вину ставится выступление в Храме Христа Спасителя в феврале. Прокурор потребовал приговорить каждую из обвиняемых к 3 годам лишения свободы.

Дело Pussy Riot получило большой внутрироссийский и международный резонанс. В поддержку девушек выступили известные зарубежные деятели культуры и искусства. Сегодня запланированы акции в поддержку Pussy Riot в ряде городов мира.

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