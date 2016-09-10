Суд арестовал замначальника антикоррупционного главка МВД

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пресненский суд арестовал замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Обвиняемый будет находится под стражей до 8 ноября. Защита Дмитрия Захарченко намерена обжаловать арест.

По словам следователя, обвиняемый препятствовал проведению обыска в его служебном кабинете, а также систематически получал взятки.

В настоящее время Захарченко проверяют на причастность к другим коррупционным преступлениям.

Ранее при обыске у него обнаружили свыше 125 миллионов долларов и 2 миллиона евро.

Сам Захарченко вину не признает, отмечая, что не имеет отношения к найденным деньгам.

Ему предъявлено официальное обвинение по трем статьям: в получении особо крупной взятки, а также по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании расследования.

По данным следствия, полицейский во время разработки дела о коррупционных связях генералитета СКР и криминального авторитета Захария Калашова предупредил подозреваемых офицеров Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и первого замглаву столичного главка СКР Дениса Никандрова об оперативных мероприятиях.