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Свежий воздух

18 декабря 2014, 13:08

Исторический каток на Поклонной горе откроется в выходные

Поклонная гора ледовые катки Парк Победы свежий воздух

Фото: M24.ru

Исторический каток с искусственным льдом в парке Победы на Поклонной горе откроется 20 декабря. Площадка оформлена в стилистике начала ХХ века. Общая площадь катка и прилегающих к нему ярморочных площадок – около 10 тысяч квадратных метров.

"Во время работы катка будут проводиться так называемые "социальные дни", когда пользование катком будет бесплатным для социально незащищенных категорий граждан", - сообщили организаторы.

Посетители катка могут примерить на себя одежду, в которой москвичи выходили на лед 100 лет назад. Возле катка разместят карусели, старинные аттракционы и хоккейную площадку. Каждый желающий сможет покататься на лыжах, тюбингах и в санях, запряженных тройкой лошадей.

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В парке будут продавать блины с икрой, расстегаи, медовуху и сбитень. Также откроют зону мастер-классов.

Для детей подготовлена специальная программа, им покажут представления в кукольном театре.

Каток будет работать до 8 марта. В выходные и праздничные дни билет на каток обойдется в 250 рублей для взрослых и в 150 рублей для детей. В будни надо будет заплатить 150 и 100 рублей соответственно.

Открытие катка в 18.30.

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