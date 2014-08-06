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Свежий воздух

06 августа 2014, 15:30

По московским меркам: Шестиэтажные часы

Поклонная гора часы театр кукол им. Образцова куранты МГУ им. М. В. Ломоносова свежий воздух маршруты и гиды цифры и факты По московским меркам

Совместный проект сетевого издания m24.ru и сервиса 2ГИС рассказывает о Москве в цифрах и фактах. Где находится самая короткая улица в Москве? Что за часы, где стрелка весит 50 килограммов? Сколько болельщиков вмещает самый большой стадион столицы? Об этом и многом другом читайте в нашей рубрике "По московским меркам".

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Особое обаяние и ритм всем мировым столицам задают городские часы. Это настоящий символ городского пространства, который зачастую обрастает множеством легенд и преданий. В Москве насчитывается более 450 самых разнообразных часов: это и знаменитые куранты на Спасской башне, и часы Театра кукол им.С.В.Образцова с их сказочными персонажами, и яркие цветочные часы на Поклонной горе.

Фото: m24.ru

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Самыми большими башенными часами Москвы с 1953 года являются часы на фасаде главного здания МГУ им.М.В.Ломоносова. Диаметр этих часов равен 8 метрам 74 сантиметрам - иначе говоря, высоте 5 мужчин среднего роста. Вес минутной стрелки составляет ни много ни мало 39 килограммов, часовой - 50 килограммов. Первые годы своей службы часы МГУ были механическими. Запустить механизм размером с шестиэтажный дом можно было только с помощью огромного маятника, и работала для этого целая команда сотрудников. Чтобы сократить эти затраты и усилия, со временем механизм заменили на электрический двигатель.

Тем временем (в прямом и переносном смысле этого выражения) самые большие часы мира находятся в знаменитом городе Мекка в Саудовской Аравии. Они располагаются на высоте 400 метров на крыше высочайшего отеля, поэтому время по ним можно определить из любой точки города. Диаметр циферблата городских часов Мекки составляет 43 метра, а ночью они освещаются специальными лампами.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

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