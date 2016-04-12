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Ж/Д и вокзалы

12 апреля 2016, 12:48

Первый подвесной поезд поедет из Москвы в Красногорск в мае

Подмосковье поезда жд ж/д и вокзалы

Фото: h-bahn.ru

Из Москвы в Красногорск в мае поедет первый подвесной поезд, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Экологическую подвесную дорогу между Москвой и Подмосковьем строит компания "Мортон". Надземная транспортная система получила название "Стрела". В мае запустят пробные поездки. А к 2019 году на линии начнут возить пассажиров.

Для испытаний сначала откроется отрезок пути длиной около километра, включая депо и начальную станцию. Здесь уже смонтированы все 38 опор и 35 путевых балок.

В мае начнется строительство станции и одновременно с завода в Санкт-Петербурге доставят технический вагон. Он и станет первым мини-поездом, который с конца мая будет обкатывать экспериментальный участок "Стрелы".

Первая линия пройдет от поселения Ильинское-Усово в Красногорском районе, где возводят жилой микрорайон, до станции столичного метро "Мякинино".

Возможно, билет на одну поездку по "воздушке" будет стоить в пределах тарифов за проезд в обычном метро и наземном транспорте Москвы. Не исключено, что в будущем расписание у "Стрелы" сделают таким, как и в московском метро, то есть примерно с 6:00 до 1:00.

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