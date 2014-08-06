Стартовал фотоконкурс "Удивительное Подмосковье"

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи примут участие в фотоконкурсе "Удивительное Подмосковье", организованном National Geographic при поддержке правительства Московской области.

Конкурсанты могут прислать до пяти фотографий, на которых запечатлены красоты Подмосковья: усадьбы, заповедники, города, деревни.

Лучшие работы опубликуют в журнале и соцсетях National Geographic. По итогам конкурса на Никольской улице организуют выставку фотографий участников.

Заявки на конкурс принимаются до 17 августа.

Добавим, что 6 августа стартовало голосование конкурса городской фотографии "Планета Москва". Оставить свой голос за лучшее фото можно на странице департамента градостроительной политики в Facebook

В конкурсе принимают участие профессионалы и любители. Победителей выберут по четырем номинациям - "Город истории и культуры", "Динамика мегаполиса", "Москва в новом ракурсе", "Москва и москвичи. Комфортный город".

Голосовать можно до 30 августа.