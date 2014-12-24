Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Ремонт

24 декабря 2014, 19:11

Субсидии при оплате капремонта в будущем году получат 2,6 млн москвичей

Петр Бирюков субсидии ремонт городское хозяйство капремонт парки и пешеходные зоны

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Субсидии и дотации при оплате капремонта домов в 2015 году получат более 2,5 миллионов москвичей, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"2 миллиона 600 тысяч москвичей будут иметь дотации и субсидии от правительства при оплате 1 квадратного метра жилья", - уточнил заммэра.

Он также отметил, что мэр Москвы решил снизить стоимость ремонта 1 квадратного метра жилья с 18 до 15 рублей.

Какими будут новые правила капремонта многоэтажных зданий

Напомним, столичные власти приняли пакет документов, регулирующих проведение капитального ремонта в жилых домах. Были утверждены программа капремонта на 30 лет, а также размер минимального взноса на 2015 год.

Собственники квартир начнут платить взносы на капремонт домов в июле 2015 года. До этого времени жильцы должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта.

Ссылки по теме

Вариантов два:

  • самостоятельно накапливать средства на специально заведенном счете;
  • доверить хранение средств Фонду капитального ремонта общего имущества
    многоквартирных домов города Москвы.

Сумма взносов на капитальный ремонт будет указываться в новой графе в платежном документе. Платить взносы за капремонт по квитанции за коммуналку будут и те, кто выберет накопление средств на счете регионального оператора, и те, кто выбрал самостоятельное накопление.

Сюжет: Капитальный ремонт в жилых домах

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать