Субсидии при оплате капремонта в будущем году получат 2,6 млн москвичей

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Субсидии и дотации при оплате капремонта домов в 2015 году получат более 2,5 миллионов москвичей, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"2 миллиона 600 тысяч москвичей будут иметь дотации и субсидии от правительства при оплате 1 квадратного метра жилья", - уточнил заммэра.

Он также отметил, что мэр Москвы решил снизить стоимость ремонта 1 квадратного метра жилья с 18 до 15 рублей.

Какими будут новые правила капремонта многоэтажных зданий

Напомним, столичные власти приняли пакет документов, регулирующих проведение капитального ремонта в жилых домах. Были утверждены программа капремонта на 30 лет, а также размер минимального взноса на 2015 год.

Собственники квартир начнут платить взносы на капремонт домов в июле 2015 года. До этого времени жильцы должны определиться со способом формирования фонда капитального ремонта.

Вариантов два:

самостоятельно накапливать средства на специально заведенном счете;

доверить хранение средств Фонду капитального ремонта общего имущества

многоквартирных домов города Москвы.

Сумма взносов на капитальный ремонт будет указываться в новой графе в платежном документе. Платить взносы за капремонт по квитанции за коммуналку будут и те, кто выберет накопление средств на счете регионального оператора, и те, кто выбрал самостоятельное накопление.