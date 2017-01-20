Форма поиска по сайту

20 января 2017, 13:58

Безопасность

Прокуратура потребовала пожизненно лишить водительских прав Багдасарян

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Прокуратура направила в суд иск о пожизненном лишении водительских прав Мары Багдасарян, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно действующему законодательству, суд может ограничить право гражданина на управление транспортным средством, если на то есть медицинские показания. Наличие определенных заболеваний может влиять на безопасность как самого водителя, так и иных участников дорожного движения.

По результатам проверки Савеловской межрайонной прокуратуры, у Багдасарян есть медицинские противопоказания для управления транспортным средством. На основании этого направлен иск в суд о лишении девушки правом управления автомобилем.

Мара Багдасарян находилась в джипе сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова во время нашумевшей гонки с полицией. В рамках этого дела за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции ей назначили административный арест на 10 суток.

Затем Багдасарян задержали на Ленинском проспекте за парковку автомобиля на тротуаре. Как выяснилось, девушка неоднократно нарушала правила дорожного движения, за что привлекалась к административной ответственности.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что за Багдасарян числятся в общей сложности 72 неоплаченных штрафа за нарушение ПДД. Их общая сумма составила 183 тысячи рублей. Багдасарян приговорили к 600 часам обязательных работ и назначили 24 дня административного ареста, которые она уже провела в СИЗО.

Позже гонщица уклонилась от выполнения обязательных работ, за что была арестована на 15 суток.

ПДД следствие прокуратура водительские права Мара Багдасарян

