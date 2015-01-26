На Москве-реке могут появиться лодочные переправы, как в Венеции

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На Москве-реке вместо мостов могут появиться лодочные переправы для велосипедистов и пешеходов, сообщает пресс-служба Стройкомплекса. С таким предложением выступило Архитектурное бюро "Проект Меганом", победившее в конкурсе на разработку концепции развития прибрежной зоны Москвы-реки.

По словам руководителя проекта Юрия Григоряна, их суть в том, чтобы люди могли с одного берега очень быстро добраться на противоположный на лодке. А так как река служит преградой между районами, Григорян предлагает их "сшить" с помощью портов.

Как расширят и облагородят набережные Москвы-реки

Ранее M24.ru сообщало, что вдоль Москвы-реки могут появиться "плавающие набережные". Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин заявлял, что для реализации проекта развития набережных Москвы-реки будет создана специальная рабочая группа.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, около 60 километров набережных Москвы-реки могут обустроить в течение трех-пяти лет. При этом всего в рамках реорганизации территории у Москвы-реки обустроят порядка 120 километров набережных.

Победителя градостроительного конкурса на концепцию развития набережных Москвы-реки объявили 11 декабря 2014 года. Им стала компания "Меганом", которая планирует построить в столице сеть причалов и речных парков.

Согласно концепции, в городе возведут транспортные и пешеходные мосты, благоустроят общественные места, а также создадут сеть речных экскурсионных маршрутов. Первые изменения произойдут уже весной 2015 года.

"Сама концепция разбита на три этапа. Первый этап рассчитан до 2015 года – это то, что мы тоже можем сделать в ближайшее время, например, спроектировать градостроительный план. Второй этап рассчитан до 2017 года включительно – это то, на что у нас есть деньги. И третий этап завершится в 2035 году – это полная реализация плана", - сказал Хуснуллин.