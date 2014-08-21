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Свежая пресса

21 августа 2014, 09:52

Число пассажиров речного транспорта в Москве с 2011 года выросло на треть

Москва-река НИиПИ Генплана Москвы Карима Нигматулина свежая пресса

Фото: M24.ru

С 2011 года число тех, кто воспользовался речным транспортом в Москве, выросло на треть – с 835 тысяч человек до 1,2 миллиона, рассказала в интервью "Российской газете" глава института Генплана Карима Нигматулина.

Она отметила, что Москва-река подходит для регулярных перевозок пассажиров: например, горожане могут приезжать из района Фили в бизнес-центр "Москва-Сити" на речном трамвайчике или автобусе-катамаране, минуя Кутузовский проспект. Кстати, ранее заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин говорил, что пассажирская навигация на реке может быть круглый год.

При этом Нигматулина добавила, что в качестве транспортной артерии главная река столицы используется недостаточно: город получает более 60 миллионов тонн грузов, а водный транспорт перевозит всего 9 миллионов тонн.

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Напомним, ранее открылся прием заявок международного конкурса на разработку концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке. На первом этапе конкурса будут отобраны шесть команд, которым предстоит разработать альтернативные концепции развития прибрежных территорий. Они должны будут предложить развитие реки до 2035 года, а также типологизировать набережные: пешеходная, транспортная, природная и так далее.

Кроме того, на месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы.

Концепция развития территории призвана связать в единую систему другие масштабные городские проекты, в том числе комплекс "Москва-Сити", парк имени Горького, Воробьевы горы, Крымскую набережную, парк "Зарядье", территории ЗИЛа и Нагатинской поймы.

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