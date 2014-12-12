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Москва 24

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Город

12 декабря 2014, 11:04

"Москва-Сити" будет расширяться на север – Хуснуллин

Москва-река строительство Москва-Сити проекты развитие Марат Хуснуллин

Фото: m24.ru

С развитием Москвы-реки будет развиваться и "Москва-Сити". Деловой центр начнет смещаться на север к промзонам, сообщил заммэра по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

"Будет выполняться принцип полицентризма, который был заложен в развитие Москвы-реки", – передает слова Хуснуллина корреспондент M24.ru.

Заммэра также добавил, что все строительство в "Москва-Сити" завершится в 2018 году, а в 2016-м будет достроена ближайшая ветка метрополитена.

"Москва в цифрах": Деловой центр "Москва-Сити"

Сейчас на территории комплекса сдано в эксплуатацию около 2 млн квадратных метров недвижимости и половина из запланированных 22 объектов. Уже работают "Башня 2000", "Башня на набережной", "Евразия", "Запад" делового комплекса "Федерация", "Город Столиц" и "Меркурий".

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Здесь построены бизнес-центр "Северная Башня", мост "Багратион", деловой комплекс "Империя", гостиница "Новотель" и торгово-развлекательный центр "Афимолл-Сити".

На территории "Москвы-Сити" также построят большой транспортно-пересадочный узел. Он объединит наземный транспорт, две линии метро, Малое кольцо железной дороги, Третье транспортное кольцо и вертолетную площадку. Будет оборудован выход к речному транспорту.

Напомним, летом рядом с "Москвой-Сити" открылось одностороннее движение от Краснопресненской набережной к Первому Красногвардейскому проезду. А в районе комплекса открылась платная парковка. Там действует прогрессивный тариф: первые 120 минут стоимость стоянки составляет 80 рублей в час, начиная со 121-й минуты – 130 рублей. За два месяца загруженность парковочных мест снизилась на 35 процентов.

Сюжет: Строительство делового центра "Москва-Сити"

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