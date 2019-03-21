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Общество

21 марта, 12:01

В Москве прощаются с Юлией Началовой

Москва онлайн общество

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

21 марта в Большом траурном зале Троекуровского кладбища проходит церемония прощания с певицей Юлией Началовой. Проститься приходят близкие люди, коллеги по сцене и поклонники.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Врач Началовой Василий Шуров назвал ее гибель "роковой случайностью". По его словам, катализатором трагического инцидента стала рана на ноге.

Состояние Началовой врачи называли тяжелым. Ее оперировали, вводили в искусственную кому, но это не помогло спасти артистку.

В 1992 году 11-летняя Юля Началова из Воронежа победила в телеконкурсе юных талантов "Утренняя звезда" с песней "Птичка-синичка". В этом же году Началова стала ведущей музыкальной передачи для школьников "Там-там-новостей".

В начале нулевых Юля стала участницей реалити-шоу "Последний герой" на "ОРТ" и как ведущей музыкального шоу "Субботний вечер" на "Звезде". В 2016 году стала звездой передачи "Один в один!" на "Россия-1", где мастерски превращалась в поп-звезд – от Юрия Шатунова до Уитни Хьюстон.

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