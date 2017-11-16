Москва онлайн покажет открытие магазина и кафе LavkaLavka на Патриарших прудах

Именно на Патриарших прудах, одном из самых красивых литературных и исторических мест Москвы, четыре года назад был открыт первый магазин LavkaLavka. Теперь LavkaLavka возвращается в усовершенствованном формате! 17 ноября в 16.45 состоится открытие кафе и магазина.

Дмитрий Савкин, шеф-повар фермерских кафе LavkaLavka и один из семи шеф-поваров шеф-альянса SlowFood в Москве, презентует на открытии сезонное меню и новые рецепты "Кухни перемен" – кампании, направленной на сохранение климата и биоразнообразия планеты. Гости также смогут отведать вкуснейший борщ, насладиться нежнейшей копченой птицей от Андрея Овчинникова и рыбными деликатесами от Максима Курбатова. Музыкальных гурманов ждут мастер-классы по игре на балалайках. На открытии выступит один из основателей LavkaLavka – Борис Акимов.

Прямую трансляцию смотрите 17 ноября в 16:45 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.