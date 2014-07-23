День соседей впервые отметят в субботу в Подмосковье

Фото предоставлено пресс-службой организаторов мероприятия "Creative Force"

26 июля, в субботу, в четырех городах Подмосковья впервые отметят День соседей. Как сообщил М24.ru советник губернатора Московской области Игорь Чайка, праздник, который пройдет в Клину, Одинцове, Наро-Фоминске и Люберцах, призван объединить жителей подмосковных городов.

"Мы надеемся, что в дальнейшем все города Подмосковья присоединятся к празднованию, – рассказал Игорь Чайка. – Мы за то, чтобы появлялись новые городские традиции. В этот раз к нам по-соседски присоединились 4 города в разных концах области, которые активнее других взялись за обновление своего облика. Другие города с нашей помощью планируют появление разноформатных общественных пространств – у кого-то это будет площадь, кто-то задумал новый пляж с театральной сценой, где-то мы обустроим набережную и парки".

Центральной площадкой праздника станет Клин, где уже реализуется новая концепция городского пространства. Во время праздника жители смогут посетить небольшую выставку, на которой урбанисты, культурологи и другие эксперты расскажут им о будущих изменениях в облике города. Граждан не только познакомят с новыми идеями относительно городской среды, но и предложат самим поучаствовать в обсуждении – например, выбрать проекты украшения фасадов граффити.

Можно будет оценить, как концепция нового облика Клина воплощается на практике. К субботе из главных городских площадей, Советская, превратится в так называемое "общественное пространство нового типа": на ней появятся спортивные площадки, павильоны для презентаций, беспроводной доступ к интернету. Архитектурный проект площади разработан молодым дизайнером Игорем Чиркиным, автором методики создания нового облика городов является градостроитель Петр Гордеев.

Помимо презентации нового имиджа Клина ждут музыкальные выступления. На Советской площади разыграют мини-представления. Укрепить дух доброго соседства помогут общие столы с фермерской едой, а размяться спортивные занятия и игротека. За музыкальное сопровождение будут отвечать шумовой оркестр Петра Айду, группа "Бит бойз", которая использует в качестве инструментов канистры и кастрюли, и другие коллективы. Завершится празднование концертом финалистки шоу "Голос" Тины Кузнецовой.