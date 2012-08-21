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Политика

21 августа 2012, 12:47

Подмосковных дачников обяжут платить налог на имущество физлиц

Московская область налоги дача бюджет власть

Подмосковным дачникам придется платить больше. В московской области готовят инвентаризацию недвижимости. Правда, только той, которая зарегистрирована по упрощенному варианту. Проверки начнутся первого сентября и продлятся до марта

Власти Московской области намерены за свой счет провести инвентаризацию дачной недвижимости. Как ожидается, 25 миллионов рублей на это потратят органы местного самоуправления, еще 100 миллионов рублей - областное правительство, пишут "Известия".

"Эти объекты не вовлечены в налоговый оборот в связи с отсутствием их инвентаризационной стоимости, на основании которой исчисляется налог на имущество физических лиц", - пояснили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Как сообщается, инвентаризация недвижимости, которая зарегистрирована в рамках дачной амнистии, начнется 1 сентября этого года и продлится до 1 марта 2013 года. С владельцев садовых домиков и частного жилья начнут взимать налог на имущество физических лиц.

По мнению чиновников, это позволит существенно увеличить региональный бюджет.

А для владельцев дачных участков на территории новой Москвы налоги снижены. Соответствующие документы Мосгордума подписала еще в мае. Это особенно важно для малых фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в этой отрасли.

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