В Подмосковье закрыта фабрика по производству поддельной одежды

Одежду под брендами Louis Vuitton, Armani, Lacoste и Chanel шили тысячи приезжих из Вьетнама в подмосковной Ивантеевке. В ходе спецоперации полицейских подпольная деятельность была ликвидирована

Полиция обнаружила в подмосковной Ивантеевке масштабное производство контрафактной одежды известных марок, сообщает пресс-служба Главного управлении экономической безопасности (ГУЭБ) МВД.

Производство располагалось в шестиэтажном здании, где работали около 1 тысячи 200 вьетнамцев-нелегалов. Здание находилось под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

При обыске изъяты швейное оборудование, крой, этикетки, шевроны, ярлыки и вышивки с символикой мировых брендов (Louisvuitton, Emporioarmani, Lacoste и Chanel) и финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность.

По предварительным данным, сумма ущерба правообладателям составляет более 30 миллионов рублей. Кто является организатором подпольной фабрики, пока неизвестно.