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Москва 24

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Происшествия

12 августа 2014, 12:15

В районе аварии на Ленинградке запустили компенсационные автобусы

Мосгортранс мосты наземный транспорт автобусы пожар ГБУ Гормост

В районе аварии на Ленинградке запустили движение в сторону области

В районе аварии на Ленинградском шоссе открылось движение в сторону области. Так как ремонт еще продолжается, троллейбусы не ходят. Пассажиры могут воспользоваться дополнительными компенсационными автобусами, сообщила руководитель пресс-службы ГУП "Мосгортранс" Мария Рыбкина.

Автобусы следуют по маршруту троллейбуса №57 от станции метро "Войковская" до улицы Большая Академическая. От "Войковской" до Большой Академической автобусы ходят по улице Зои и Александра Космодемьянских.

"На улице космонавта Волкова количество компенсационного транспорта будет регулироваться в зависимости от пассажиропотока. Сейчас на линии задействованы 10 автобусов", - рассказала Рыбкина каналу "Москва 24".

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Специалист по связям с общественностью ГБУ "Гормост" Ольга Толстых в свою очередь напомнила, что утром, 11 августа, на мосту Победы загорелся крупногабаритный кран, в результате чего пострадал и само сооружение.

"Сотрудники "Гормоста" восстанавливают испорченное оборудование. Проходить работы будут в течении 3-4 часов, затем движение на мосту полностью восстановят", - сообщила Толстых.

Отметим, что возгорание произошло на Ленинградском шоссе в районе дома №8.

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