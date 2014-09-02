Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Наземный транспорт

02 сентября 2014, 18:23

На автобусных остановках пройдет опрос о качестве работы городского транспорта

Мосгортранс опросы наземный транспорт качество обслуживания

Фото: m24.ru

Мосгортранс продолжит опрос пассажиров о качестве транспортного обслуживания. 3 и 4 сентября анкетирование проведут на остановках общественного транспорта, передает пресс-служба предприятия.

Поделиться своим мнением о качестве работы транспорта можно будет в утренние и вечерние часы. В проведении опроса задействуют более 30 сотрудников автобусных и троллейбусных парков, а также трамвайных депо.

Напомним, в течение прошлой недели Мосгортранс уже проводил опрос жителей столицы на официальном сайте предприятия. На вопросы онлайн-анкеты ответили более двух тысяч горожан.

Москвичи одобрили создание девяти новых автобусных маршрутов

Заполнить анкету можно было на официальном сайте ГУП "Мосгортранс". Москвичи высказались о качестве работы московских автобусов, троллейбусов и трамваев и оценили преобразования в системе наземного транспорта. В частности, пассажиров спрашивали о том, устраивает ли их работа водителей и помогло ли появление выделенных полос.

Ссылки по теме

Напомним, ранее подобный опрос прошел и в московской подземке. Первый опрос "Метро открытых дверей" стартовал 15 августа в 8 утра и продлился до 17 августа. В его рамках москвичи попросили провести Wi-Fi на тех линиях, где его еще нет, и поставить туалеты. Также пассажиры оценивали график движения поездов, работу эскалаторов, билетных касс и сотрудников метро.

Отметим, что ранее жители Москвы выбрали девять новых автобусных маршрутов. Выбор маршрутов проходил в два этапа. Изначально предложения от горожан собирали на сайте проекта "Наши маршруты" с апреля по июль. В итоге из полутора тысяч возможных вариантов было выбрано девять. Новые маршруты никак не пересекаются между собой и находятся в разных округах Москвы.

Однако перед тем как их открыть было проведено еще одно голосование в приложении "Активный гражданин". Здесь проект собрал мнения более 80 тысяч москвичей, причем почти всем новые маршруты пришлись по душе, в том числе положительную оценку им дал и Сергей Собянин.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать