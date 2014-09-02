На автобусных остановках пройдет опрос о качестве работы городского транспорта

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Мосгортранс продолжит опрос пассажиров о качестве транспортного обслуживания. 3 и 4 сентября анкетирование проведут на остановках общественного транспорта, передает пресс-служба предприятия.

Поделиться своим мнением о качестве работы транспорта можно будет в утренние и вечерние часы. В проведении опроса задействуют более 30 сотрудников автобусных и троллейбусных парков, а также трамвайных депо.

Напомним, в течение прошлой недели Мосгортранс уже проводил опрос жителей столицы на официальном сайте предприятия. На вопросы онлайн-анкеты ответили более двух тысяч горожан.

Москвичи одобрили создание девяти новых автобусных маршрутов

Заполнить анкету можно было на официальном сайте ГУП "Мосгортранс". Москвичи высказались о качестве работы московских автобусов, троллейбусов и трамваев и оценили преобразования в системе наземного транспорта. В частности, пассажиров спрашивали о том, устраивает ли их работа водителей и помогло ли появление выделенных полос.

Напомним, ранее подобный опрос прошел и в московской подземке. Первый опрос "Метро открытых дверей" стартовал 15 августа в 8 утра и продлился до 17 августа. В его рамках москвичи попросили провести Wi-Fi на тех линиях, где его еще нет, и поставить туалеты. Также пассажиры оценивали график движения поездов, работу эскалаторов, билетных касс и сотрудников метро.

Отметим, что ранее жители Москвы выбрали девять новых автобусных маршрутов. Выбор маршрутов проходил в два этапа. Изначально предложения от горожан собирали на сайте проекта "Наши маршруты" с апреля по июль. В итоге из полутора тысяч возможных вариантов было выбрано девять. Новые маршруты никак не пересекаются между собой и находятся в разных округах Москвы.

Однако перед тем как их открыть было проведено еще одно голосование в приложении "Активный гражданин". Здесь проект собрал мнения более 80 тысяч москвичей, причем почти всем новые маршруты пришлись по душе, в том числе положительную оценку им дал и Сергей Собянин.