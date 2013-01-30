Участник "медведковской" банды Полянский приговорен к 23 годам

Марат Полянский. Фото: ИТАР-ТАСС

30 января Мосгорсуд приговорил участника "медведковской" и "ореховской" преступных группировок Марата Полянского к 23 годам колонии строго режима, сообщили M24.ru в Мосгорсуде.

Полянский получил 23 года за заказные убийства в конце 90-х годов. По версии следствия, он был причастен к 11 преступлениям, произошедшим в 1996-1998 годах на территории Москвы и области.

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку обвиняемый признал вину в данных преступлениях и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В частности, он дал показания о совершенных им преступлениях, изобличил других участников "медведковской" и "ореховской" группировок, входивших в 1994-2001 годах в единое преступное сообщество, более чем по 50 убийствам.

Кроме этого, Полянский указал на непосредственного исполнителя убийства в 1998 году старшего следователя прокуратуры войсковой части 95006 Юрия Керезя.

На основании его показаний, в качестве обвиняемых привлечены лидеры "медведковской" и "ореховской" группировок Андрей Пылев и Дмитрий Белкин.

Напомним, Полянский был задержан в Испании в феврале 2001 года по ходатайству Генпрокуратуры России. При задержании у него было изъято несколько единиц огнестрельного оружия. За это преступление он был осужден в апреле 2002 года приговором суда Барселоны на 8 лет и 8 месяцев лишения свободы. После того, как он отбыл наказание Испания выдала Полянского России. В 2011 году Мосгорсуд уже вынес ему один приговор. Полянский получил 17 лет лишения свободы за участие в банде и совершение четырех убийств.