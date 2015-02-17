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Происшествия

17 февраля, 17:20

Мосгорсуд частично изменил приговор Алексею Навальному по делу "Ив Роше"

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Алексей Навальный. Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Мосгорсуд оставил в силе приговор по делу братьев Навальных, которых Замоскворецкий суд в конце декабря признал виновными в хищении 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше", сообщает Агентство "Москва".

В соответствии с решением Мосгорсуда Олег Навальный проведет в колонии 3,5 года, а Алексей Навальный приговорен к такому же сроку условного лишения свободы. Единственным изменением, которое суд внес в приговор, стала отмена штрафа в 500 тысяч рублей Алексею Навальному. Кроме того, суд оставил в силе Алексею Навальному пятилетний испытательный срок.

Приговор вступил в силу, таким образом, Олега Навального в течение недели должны этапировать в колонию, в то время как с Алексея Навального снимается мера пресечения в виде домашнего ареста, а также подписка о невыезде.

Добавим, что 17 февраля суд рассматривал жалобы, поданные обеими сторонами первого процесса. Так, защита настаивала на невиновности братьев, а в прокуратуре посчитали, что ранее вынесенный приговор Навальным - слишком мягкий, а фигурантов дела следует изолировать от общества.

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По версии следствия, братья Навальные мошенническим путем похитили более 26,7 миллиона рублей у "Ив Роше Восток", а также у компании "Многопрофильная процессинговая компания" - более 4,4 миллиона рублей. Эти деньги, по мнению следователей, они легализовали, перечислив по фиктивным основаниям на подконтрольное им и их родственникам ООО "Кобяковская фабрика по лозоплетению".

В настоящее время Олег Навальный находится в СИЗО "Бутырка", Алексей Навальный находился под домашним арестом, однако в январе 2015 года он заявил, что отказывается соблюдать его условия и срезал с ноги электронный браслет, отслеживавший его перемещения.

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