Мосгорсуд смягчил приговор экс-ректору МАРХИ Александру Кудрявцеву

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Мосгорсуд смягчил приговор экс-ректору Московского архитектурного института (МАРХИ) Александру Кудрявцеву с одного года условно до 10 месяцев. Ранее его признали винными в махинациях с квартирами.

Кудрявцев просил вынести ему оправдательный приговор, свою вину в мошенничестве он не призвал. На том же настаивала и потерпевшая сторона, сообщили Агентству "Москва" в суде.

Как ранее сообщало M24.ru, Мещанский суд Москвы оправдал Кудрявцева по статьям "Мошенничество" и "Превышение должностных полномочий". Но ему было предъявлено обвинение по статье "Причинение ущерба без цели хищения".

Второй фигурант дела Илья Лежава был признан виновным в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

По данным гособвинения, с 2002 по 2008 год Кудрявцев и Лежава принимали участие в долевом строительстве жилого дома для сотрудников МАРХИ в Москве. Они назвали соинвесторам расчетные счета фирм для перевода денежных средств на строительство. Затем деньги были присвоены соучастниками.

В результате действий злоумышленников институт понес ущерб в размере 127 миллионов рублей, но жилой дом так и не был достроен, а сотрудники института не получили квартир.