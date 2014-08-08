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Происшествия

08 августа 2014, 10:57

Украинского режиссера оставили под арестом за подготовку терактов

Мосгорсуд следствие суды аресты Правый сектор

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосгорсуд до 11 октября оставил под стражей украинского режиссера Олега Сенцова, обвиняемого в подготовке терактов в Крыму, сообщает МИА "Россия сегодня".

Судебная коллегия отклонила жалобу обвиняемого, который просил освободить его.

Ранее ФСБ объявила о задержании членов "Правого сектора", готовивших теракты в Ялте, Севастополе и Симферополе. Среди задержанных был и Сенцов, которые не признает себя виновным, отмечая, что не был участником "Правого сектора", а все доказательства против него - показания других задержанных.

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Как сообщалось, в ночь с 8 на 9 мая 2014 года группировка планировала взорвать самодельные устройства возле мемориала "Вечного огня" и памятника Ленину в Симферополе, а также поджечь офисы общественной организации "Русская община Крыма" и представительство партии "Единая Россия" 14 и 18 апреля.

Олег Сенцов является режиссером фильма "Гамер" (2011), который был отмечен жюри ряда международный кинофестивалей, в том числе Одесского МКФ и фестиваля в Ханты-Мансийске. Лента принимала участие в фестивале авторского кино в Роттердаме, в конкурсной программе фестиваля GoEast (Висбаден, Германия), а также демонстрировалась на МКФ "Молодость" (Киев, Украина).

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