Полная расшифровка дебатов кандидатов 43-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 43 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 43-го избирательного округа. Участие в них приняли Татьяна Денисенко (КПРФ), Юрий Кравченко (ЛДПР), Арина Иксанова ("Справедливая Россия"), Сергей Иваненко ("Яблоко"), Вера Шастина ("Единая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Избирательный округ № 43 Районы: Арбат, Пресненский, Хамовники Арбат, Пресненский, Хамовники Кандидаты: Денисенко Татьяна Ивановна

Родился в 1949 году, живет в Москве. Работает в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институт машиноведения им. А.А.Благонравова Российской академии наук. Занимает должность научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Иваненко Сергей Викторович

Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность уполномоченного по финансовым вопросам партии. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Иксанова Арина Тахировна

Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы ФС РФ. Занимает должность руководителя Секретариата заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Н.В.Левичева. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Кравченко Юрий Александрович

Родился в 1990 году, живет в Москве. Работает в аппарате Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Субботина К.С. по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Шастина Вера Ростиславовна

Родилась в 1960 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Городская поликлиника №220 Департамента здравоохранения города Москвы". Занимает должность главного врача. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Ярмольник Леонид Исаакович Родился в 1954 году, живет в Москве. Индивидуальный предприниматель. Выдвинут региональным отделением партии "Гражданская Платформа".



Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, выборы состоятся 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, ну а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Наиль Губаев, мы начинаем.

Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 43-му избирательному округу, который включает в себя районы Арбат, Пресненский и Хамовники. Представлю кандидатов.

Татьяна Денисенко получила №1 в нашей жеребьевке.

Татьяна Денисенко: Здравствуйте, уважаемые москвичи.

Ведущий: Юрий Кравченко – и у него №2.

Юрий Кравченко: Добрый день.

Ведущий: Арина Иксанова - №3.

Арина Иксанова: Здравствуйте.

Ведущий: Сергей Иваненко получил №4.

Сергей Иваненко: Добрый день.

Ведущий: И Вера Шастина - №5.

Вера Шастина: Добрый день.

Ведущий: Кандидат Леонид Ярмольник от участия в дебатах отказался. И сейчас каждый из вас может коротко рассказать о себе, о своей предвыборной программе, с чем вы идете, баллотируетесь в Мосгордуму. У вас есть ровно одна минута, и кандидаты начинают выступление согласно жеребьевке.

Татьяна, прошу вас, ваша минута времени пошла.

Татьяна Денисенко: Спасибо. Уважаемые москвичи, уважаемые избиратели, если вас не устраивает неправильная трата бюджетных денег Москвы, в то время, как наши старые дома стоят неотремонтированные, если вы не согласны с изменением историко-архитектурного облика нашей столицы, если вы не согласны с введением платной парковки и не можете повлиять ни на что, то, значит, мы, вместе с вами, можем изменить эту ситуацию 14 сентября, на выборах в Московскую городскую Думу. Я – кандидат в депутаты от Коммунистической партии Российской Федерации, я – депутат муниципального собрания Пресненское, и хорошо знаю проблемы жителей, понимаю их причины и понимаю проблемы их решения.

Голосуйте за представителей от Коммунистической партии Российской Федерации, и мы будем решать проблемы жителей Москвы, будем решать проблемы власти жителей.

Ведущий: Спасибо, Татьяна.

Ведущий: Ровно минута времени есть у каждого кандидата, еще раз напомню. И Юрий Кравченко сейчас эту минуту получает для своего выступления. Время пошло.

Юрий Кравченко: Добрый день. Кравченко Юрий, кандидат от ЛДПР. ЛДПР – это старейшая парламентская партия России, ЛДПР – это партия практиков, поэтому я не буду сейчас гадать, что нужно москвичам и какие проблемы необходимо решать в первую очередь. Ведь посмотрите, что происходит прямо сейчас, простейший пример: за окном с самого утра идет проливной дождь, по улицам Москвы ездят поливочные машины – что они поливают? И без того мокрый асфальт? Для чего, зачем, кто за этим следит? Сами посмотрите, в дождь работают фонтаны – это затрата энергии, денег. Кто за всем этим следит? Коммунисты, которые развалили мощнейшее государство и потеряли страну? Кто за этим следит? "Яблоко", которые поддержали расстрел парламента и до сих пор поддерживают продажу наших энергоресурсов за рубеж? Никто за этим не следит, кроме ЛДПР.

И так везде, начиная от фруктовых развалов, на которых москвичам продают фрукты, которые содержат очень много нитратов и пестицидов, заканчивая стройками. Голосуйте за ЛДПР.

Ведущий: Спасибо, время завершилось. Ровно минута времени, ни секундой больше. Арина Иксанова получает свою минуту.

Арина Иксанова: Здравствуйте. Я много лет живу на Пресне, я знаю проблемы Пресни, и они меня волнуют ровно точно так же, как и вас, жителей.

Первое: отсутствие комфортной современной городской среды, город предназначен для всех, только не для жителей, центр особенно. Сохранение исторической Москвы – до сих пор это на уровне разговоров. Нужно выводить эту проблему на законодательный уровень. Про экологию говорить просто даже страшно: дышать нечем, отдыхать невозможно, потому что уровень шума превышает все нормы, вообще существующие. И четвертое: чиновники, а не москвичи – вот кто сейчас является основными настоящими хозяевами, должно быть все наоборот.

Голосуйте за меня, Хамовники, Пресня, Арбат - Иксанова ваш кандидат.

Ведущий: А что можно сделать для того, чтобы город стал более подходящим для жителей?

Арина Иксанова: Огромное количество всего. Хотя бы комфортные зоны отдыха нужно сделать в каждом квартале.

Ведущий: Хорошо, ваша минута времени завершилась. Сергей Иваненко сейчас получит свою минуту. Сергей, время пошло.

Сергей Иваненко: Дорогие москвичи, я представляю партию "Яблоко", это единственная политическая партия, которая не является союзником Владимира Путина, в отличие от представленных здесь кандидатов, которые сидят уже давно и в Государственной Думе, и в Московской Думе, и во всех других Думах страны.

Вы видите, что за 15 лет мало что меняется к лучшему для простых людей. Я хочу обратиться к вам с просьбой прийти на выборы. Это главный вопрос. Наша политическая программа – ее за минуту, конечно, не расскажешь, в двух словах, это кардинальная смена власти. Сегодня власть – это Путин, это его сателлиты – "Справедливая Россия", коммунисты, ЛДПР – они голосуют так, как он им приказывает всю жизнь. Эту власть надо менять полностью, рыба гниет, гниет, конечно, с головы. 15 лет на одном месте - такого не выдержит ни одна страна. В этом корень решения всех проблем: и страны, и московских проблем. Приходите на выборы, голосуйте за партию "Яблоко".

Дебаты кандидатов 43-го округа прошли на канале "Москва 24"

Ведущий: Спасибо. Еще раз повторю, что минута времени – это предел, поскольку у каждого из участников сегодняшних дебатов есть ограниченное количество времени, для того чтобы был паритет. И Вера Шастина сейчас получит свою минуту. Время пошло.

Вера Шастина: Благодарю. Здравствуйте, уважаемые москвичи. Я - Вера Шастина, главный врач одной из лучших поликлиник города – на Пресне. Трижды жители Арбата избирали меня своим депутатом. Я – житель Хамовников, и, конечно, я хорошо знаю проблемы 43-го округа. Я общаюсь с людьми, и для меня они главное.

Моя программа нацелена на интересы жителей и состоит, в большинстве, из их наказов. Я хочу, чтобы наш бюджет города оставался таким же социально ориентированным, и для этого в Думе должна работать команда единомышленников, команда профессионалов.

Я занималась законотворческой деятельностью на уровне Государственной Думы. А еще я – дочь, жена, мама и бабушка. Я очень люблю свой город, я знаю, как добиться того, чтобы нам действительно жилось лучше в нашем замечательном и красивом городе. Я хочу, чтобы мои внуки жили в такой Москве, о которой можно только мечтать.

Спасибо, жду вас на выборах.

Ведущий: Спасибо и вам. Спасибо за минипрезентацию. Теперь у каждого из вас будет возможность задать вопросы другому участнику. Я надеюсь, что вы слушали своих оппонентов, просто для того, чтобы выбрать вопрос, наиболее подходящий, как вам кажется. Итак, 30 секунд будет на то, чтобы задать вопрос, минута времени, чтобы на него ответить. Точно так же, согласно жеребьнвке, которая прошла перед эфиром, участник №1 спрашивает у участника номер 2, второй – третьего и так далее. И номер 5 задает вопрос номеру 1. Татьяна Денисенко задает свой вопрос Юрию Кравченко, 30 секунд у вас времени есть на то, чтобы его задать.

Татьяна Денисенко: Уважаемый Юрий Александрович! Как вы считаете, та общественная сила, которая позиционирует себя как самая оппозиционная, как самая правильная, как единственная, называя всех других коррупционерами и прочим, но при этом всегда голосует с партией власти, которую критикует, можно ли такую общественную силу назвать просто силой, состоящей из безответственных болтунов?

Ведущий: Спасибо за вопрос, Татьяна. Юрий, камень в ваш огород брошен, у вас минута времени на то, чтобы парировать.

Юрий Кравченко: Это не камень, это полнейшая ложь. Партия ЛДПР всегда голосует так, как считает нужным, и партия ЛДПР всегда голосует только за интересы народа. Мы всегда стараемся поддерживать народ, и все наши законопроекты и законы, которые были приняты в огромном количестве, направлены на улучшение жизни наших граждан.

Ведущий: Юрий, но вы ведь не будете скрывать, что периодически бывает так, что ваша позиция совпадает с позицией партии власти?

Юрий Кравченко: Наша партия голосует всегда только за народ, так, как считает нужным.

Ведущий: В данном случае был вопрос о том, что совпадает ли ваша позиция при голосовании с позицией партии власти?

Юрий Кравченко: В парламенте всегда такое бывает, что позиции каких-то партий могут совпадать, каких-то не могут. Поэтому…

Ведущий: То есть вы этого не отрицаете?

Юрий Кравченко: Наша партия голосует только за народ, за улучшение его жизни.

Ведущий: Понятно.

Юрий Кравченко: И мы голосуем так, как считаем нужным.

Ведущий: Какой-нибудь последний конкретный пример того, как голосовала ваша партия, чтобы помочь народу, если быстро, сможете ответить? Ну что ж, хорошо, ограничимся вашим ответом. И сейчас у вас будет 30 секунд на то, чтобы задать ваш вопрос Арине Иксановой. 30 секунд, время пошло.

Юрий Кравченко: Арина Анатольевна, как вы сказали в интервью, которое находится на информационном интернет-портале "Без формата", где речь шла о сети "Макдональдс", что вы не выступаете против сетей быстрого питания. Почему? Ведь они убивают наше население изнутри, это бомба замедленного действия.

Ведущий: Спасибо за вопрос, и минута времени у Арины на то, чтобы сформулировать ответ. Время пошло.

Арина Иксанова: Спасибо большое, вопрос действительно очень правильный. Есть хорошие сети быстрого питания. Считаю, что "Макдональдс" не является положительным средством употребления организма, поэтому я говорила исключительно о "Макдональдсе". О других сетях я не говорю. И считаю, что продуктовые магазины нужно обязательно открыть в центре Москвы, потому что мы страдаем, у нас нет магазинов в шаговой доступности. Я считаю, что это самое удобное место для жителей Центрального округа. Открыть продуктовый магазин с нашими российскими товарами, и для этого есть все возможности. "Макдональдс" платил 1 рубль в год. Почему не дать возможность нашим фермерам платить 1 рубль в год и продавать наши российские продукты на территории Центрального округа Москвы.

Ведущий: Арина, вам не кажется, что в последнее время стало больше магазинов в шаговой доступности в ЦАО?

Арина Иксанова: Я этого не вижу в Центральном административном округе, к сожалению.

Ведущий: Спасибо. 30 секунд времени вам на то, чтобы задать вопрос. Вы спрашиваете у Сергея Иваненко. 30 секунд стартуют сейчас.

Арина Иксанова: Уважаемый господин Иваненко, за 20 лет любое яблоко, даже то, которое лежит в холодильнике, оно гниет. То же самое, я считаю, происходит с вашей партией "Яблоко" одноименной. Скажите, пожалуйста, для чего вы вообще идете в Московскую городскую Думу, если на федеральном уровне у вас вообще нет никакой поддержки? Что вы хотите донести? Чем вы хотите помочь народу? Ваша программа неясна, вы о ней не заявили, к сожалению. Спасибо.

Ведущий: Спасибо за вопрос, Арина. Минута времени на то, чтобы коротко рассказать.

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от 43-го округа

Сергей Иваненко: Наша программа довольно подробна, за минуту ее невозможно рассказать и объяснить. Поэтому я говорю всегда суть дела. Но если коротко, чтобы вам понятно было, наша программа – чтобы вас там не было, чтобы там не было ни Миронова, ни Зюганова, ни "Единой России". Нужны другие люди, молодые, может быть, не обязательно "Яблоко".

Ведущий: Простите, вы хотите быть одни в парламенте? Только "Яблоко"?

Сергей Иваненко: Я имею в виду во всех парламентах – и в федеральном, и в московском. Так жить нельзя, гниет-то как раз власть, она деградирует. Она за последние годы не сделала вообще ничего, только сплошные запреты: то курить запретят, то запретят есть, то детей усыновлять. Все только запрещают, ни одного позитивного решения нет. Люди даже не представляют себе, как живет народ. Ездят в своих мигалках… Вот Московская городская Дума, 35 человек, у каждого была мигалка и невероятная совершенно зарплата. И где результат?

Ведущий: Спасибо, Сергей. Теперь ваш вопрос, 30 секунд, вы спрашиваете у Веры Шастиной. Время пошло.

Сергей Иваненко: В продолжение этой темы я хочу госпожу Шастину спросить. Предыдущие выборы в Московскую Думу ознаменовались скандалом, они были еще при Лужкове. Вы, наверное, помните, как это было. Выборы по партийным спискам, 10-процентный барьер. Прошли только вы, я имею в виду "Единая Россия", и три коммуниста. В этой связи у меня вопрос: что конкретно сделала Мосгордума? Я занимаюсь политикой довольно давно, про Госдуму я еще слышал, а вот что Мосгордума сделала, вообще ни звука. Назовите, пожалуйста, какие решения…

Ведущий: Спасибо за вопрос, время закончилось. Теперь есть минута на то, чтобы ответить, и она стартует сейчас.

Вера Шастина: Вы, Сергей, говорили о том, что 35 человек с определенными привилегиями, большинство из которых ничем не занималось и ничего не сделало.

Сергей Иваненко: Нет, я спросил о результатах.

Вера Шастина: Я действительно кандидат от партии "Единая Россия", и результатом может служить хотя бы тот закон, который принят недавно в Москве, что на сегодняшний день часть депутатов, и большая часть, может быть неосвобожденными. Я могу совмещать деятельность свою главврача с деятельностью депутата, я знаю, как это делать, делаю это много лет на муниципальном уровне. Я считаю, что это очень правильный закон. Комиссия по здравоохранению Московской городской Думы работала активно и занималась вопросами нераспространения ВИЧ-инфекции, работала над вопросами нераспространения наркомании в нашем городе. Я считаю, что это более чем достаточно, но далеко не все еще сделано, сами согласны. И те федеральные законы о вреде курения должны у нас выполняться в городе.

Ведущий: Спасибо. Я еще раз прошу вас не перебивать друг друга. Если это будет повторяться…

Сергей Иваненко: Объясните тогда, что такое дебаты.

Ведущий: В данном случае вы имеете тот формат дебатов, на который пришли.

Сергей Иваненко: На вопрос не отвечают. Я спросил о результатах, говорят, что "мы работаем".

Ведущий: Поговорим об этом после эфира, поскольку вы сейчас тратите время других кандидатов. Если вы будете перебивать отвечающих, я просто им буду добавлять время, буду вынужден это сделать.

Сергей Иваненко: Пожалуйста.

Ведущий: Вера Шастина задает свой вопрос Татьяне Денисенко. Вера, вам слово, 30 секунд.

Вера Шастина: Уважаемая Татьяна Ивановна, в программе вашей партии я прочитала, что она борется за то, что надо внедрять бесплатные медицинские осмотры, бесплатную диспансеризацию. У меня вопрос. А когда вы сами воспользовались правом, уже имеющимся у вас, на бесплатную диспансеризацию либо на бесплатный и очень углубленный медицинский профилактический осмотр? Ведь все это есть и работает в городе.

Ведущий: Спасибо за вопрос. Теперь минута времени на то, чтобы ответить, таймер пошел.

Татьяна Денисенко: Спасибо. Хочу сказать, что, наверное, да, действительно в городе можно пройти осмотр и частично даже можно это сделать бесплатно, но, однако, определенного законодательного права на этот осмотр не существует нынче в городе Москве. Кроме того, благодаря новому закону, вы прекрасно знаете, что любой осмотр, любое посещение врача делается только после того, как направит туда терапевт. Я считаю это неправильным. А что касается внедренной новой системы, так же, как и то, что я предлагаю, и то, что уже есть, та реформа медицины, главное – это должно было быть вынесено на общественные слушания. И для того чтобы все москвичи, это всех касается, смогли обсудить эту проблему, изъявить свое мнение, и чтобы только после этого могли быть приняты в Москве программы, которые на глубоком уровне влияют на жизнь каждого москвича.

Ведущий: Спасибо за ответ. Итак, этот раунд дебатов завершен. У нас есть еще время, для того чтобы вы смогли выступить с финальным словом. По полторы минуты у каждого участника, ровно так же, согласно жеребьевке, вы сможете сказать свои финальные слова в наших сегодняшних дебатах.

Итак, Татьяна Денисенко стартует. Полторы минуты времени у вас есть.

Татьяна Денисенко: Дорогие москвичи, дорогие избиратели! 14 сентября мы все придем на избирательные участки, я надеюсь, все, потому что от нашей активности будет зависеть то, какой будет реально власть в нашем городе Москве. Сейчас мы видим всех нас, представителей разных партий, и каждый из нас говорит что-то действительно важное и нужное для москвичей, для города. Но коренным вопросом у нас, как всегда, является вопрос о власти.

Есть ли реальная власть у жителей города Москвы? Могут ли они реально воздействовать на чиновников, которые зачастую не отвечают, отмалчиваются и внедряют те программы, которые москвичам подчас не нужны и на которые тратятся миллионы, а подчас и многие миллионы денег, а это наш с вами городской бюджет. Поэтому я призываю вас прийти 14 сентября на выборы, выборы представителей коммунистической партии Российской Федерации, так, чтобы в нашей новой Московской городской Думе коммунистов было большинство, и тогда все вопросы и решения, связанные с проблемами жителей Москвы будут решены реально демократически голосованием большинства депутатов, которые за народ.

Ведущий: Спасибо, Татьяна. Полторы минуты для Юрия Кравченко. Время пошло.

Юрий Кравченко: Кругом проблемы в любой сфере: в центре Москвы не хватает парковок; совершенно не осталось газонов; не хватает детских садов, нет спортивных площадок. Дома дышать вредно, а на улице вообще мрак. А ведь деньги есть, все есть, возможности есть, а местные власти в районах совершенно ничего не делают, одни кругом отписки и отговорки. Вы тут о теории все рассуждаете, делать надо. Необходимо закрывать аптеки, в которых фальшивые лекарства, застройщиков необходимо привлекать к ответственности за ядовитое жилье, которое они продают москвичам, убирать нитратные продукты с прилавков, детские площадки необходимо строить, москвичей от бродячих собак защищать, лесопарки беречь от вырубки.

Один Кравченко ничего не сделает, но я не какой-то самовыдвиженец, за мной вся мощь ЛДПР, вся думская фракция. Сделаем все и сделаем лучше, чем кто-то другой. Только ЛДПР боролась с коррупцией, порожденной Лужковым. Именно ЛДПР добилась отстранения Лужкова от занимаемой должности, и ему сейчас стыдно будет посмотреть в глаза москвичам, именно поэтому он сбежал из страны. Поэтому никаких теоретиков слушать не надо.

Уважаемые избиратели, 14 сентября прошу проголосовать только за меня, за Юрия Кравченко, только за ЛДПР, и ни одного голоса кандидатам от других партий.

Ведущий: Вы, правда, считаете, что есть что-то постыдное в самовыдвижении?

Юрий Кравченко: Я считаю, ничего в самовыдвижении нет постыдного, но самовыдвиженец один по большому счету ничего сделать не сможет, если у него нет серьезной поддержки. Только политическая партия.

Ведущий: Понятно, спасибо. Полторы минуты времени для Арины Иксановой. Время стартует сейчас.

Арина Иксанова: Я хочу сказать следующее. Я вчера статистику смотрела наших дебатов, и никому совершенно наши слова не интересны по одной простой причине – потому что пять из дебатирующих, в смысле, четверо из пяти дебатирующих – это все те же самые люди, может быть, у них лица, конечно, другие, но, по сути, это все те же самые слова, та же самая демагогия, которая 20 лет существует. Ничего не меняется. Если кто-то проголосует за присутствующих многоуважаемых оппонентов, для Москвы ничего совершенно не изменится. Это как, извините, конечно, шило на мыло менять.

Я считаю, что нужны молодые люди, энергичные, способные, готовые идти вперед, бороться и добиваться. И вообще, Москву и москвичей достал совершенно непрофессионализм людей, которые у нас у власти. Почему в больницу нельзя прийти, простите, без диплома медицинского, а почему в законодательный орган власти имеют право идти все, кто хочет – и актеры, и танцоры, я уже не знаю, кто. Для меня это вообще непонятно.



Я еще раз повторяю, Москве нужны новые лица, не эти чиновники и говоруны, которые у нас сегодня везде сидят и ничего не делают. Нужно образование, энергия, способности и новый взгляд на проблемы Москвы и на пути их решения. У меня есть абсолютно выполнимая программа. Голосуйте за меня 14 сентября. Арина Иксанова.

Ведущий: Спасибо, Арина. Полторы минуты времени для Сергея Иваненко. Время пошло.

Сергей Иваненко: Дорогие москвичи, я хочу показать брошюру. Это тезисы программы "Яблоко", мы ее готовили очень давно, она очень подробная. Здесь тезисы, как минимум 16 пунктов мы выделили, что нужно сделать, начиная от политической реформы, бюджета, заканчивая культурой и тем, как работать с Новой Москвой. Прошу вас посмотреть эти брошюры. Наши активисты пытаются раздавать их у всех станций метро. Мы будем делать газету, мы будем пытаться донести свою программу. В таком формате это невозможно.

Здесь и сейчас я хочу сказать вам: Россия, к сожалению, никогда не меняла власть демократическим путём, путем выборов, не было таких прецедентов – или переворот, или бунт. Это относится и к 17-му году, и к 91-му. Есть сегодня реальная возможность поменять власть путем голосования, но для этого вы должны прийти на участки. Сегодня опора "Единой России" – это низкая политическая активность. Реальная явка составляет 15-20 процентов, а остальное они вбрасывают. Если мы все встанем с диванов и придём на выборы, и нас будет 70-80%, никто против этого не устоит, мы поменяем эту власть, поэтому мой призыв – приходите обязательно на выборы, надо бороться, не считайте, что все бессмысленно. Можно победить этого монстра. Голосуйте за партию "Яблоко".

Ведущий: Спасибо, Сергей. Позицию "Яблока" мы выслушали. И Вера Шастина, полторы минуты времени сейчас для вас.

Вера Шастина: Уважаемые избиратели, я очень надеюсь, что я не похожа на монстра. Я действительно кандидат от "Единой России" в депутаты Московской городской Думы. Меня поддерживает профсоюзная организация города, медиков, и я хочу сказать, что я считаю себя профессионалом. У меня два высших образования, я – кандидат медицинских наук, и считаю, конечно, что здоровье человека зависит не только от работы врачей и среднего медперсонала. В первую очередь это зависит от условий жизни в нашем любимом городе.

Я действительно очень люблю Москву, потому что все самое лучшее в моей жизни связано с этим городом – моя семья, моя любовь, мое детство, мои внуки. И от меня зависит, в каком городе они будут жить.

14 сентября всего 45 человек от нашего огромного многомиллионного города. Подумайте внимательно, прежде чем заполнить избирательный бюллетень. В Думе должны быть люди, которые делами доказали свою любовь. И я знаю, что я могу и хочу сделать жизнь наших москвичей лучше. У меня обязательно получится. Спасибо.

Ведущий: Вера, спасибо. Вера Иваненко, прошу прощения, Вера Шастина. Извините, могу в данном случае ошибаться, сбиваться, но на то я и ведущий, а не кандидат.

Это были дебаты кандидатов в депутаты в Московскую городскую Думу. Мы увидимся с вами в 18:30. Не пропустите.

Юрий Кравченко: Голосуйте за ЛДПР.

Ведущий: Спасибо вам.