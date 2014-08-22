Полная расшифровка дебатов кандидатов от 25-го округа ("Москва 24")

На канале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов 25 округа

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 25-го избирательного округа. Участие в них приняли Екатерина Енгалычева (КПРФ) и Людмила Стебенкова ("Единая Россия"), Сергей Козадаев (ЛДПР) и Антон Антонов-Овсеенко ("Яблоко"). M24.ru предлагает полную расшифровку.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" – дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, выборы состоятся 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Участие в дебатах добровольное. Также хочу добавить, что этот выпуск дебатов будет транслироваться сегодня на радиостанции "Москва FM" в 22.30.

Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Наиль Губаев, мы начинаем. Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 25-му избирательному округу, который включает в себя район Печатники и часть района Марьино. Представлю кандидатов. Екатерина Енгалычева получила номер 1. Здравствуйте.

Екатерина Енгалычева: Здравствуйте.

Ведущий: Людмила Стебенкова – номер 2 в нашей жеребьевке.

Людмила Стебенкова: Добрый вечер.

Ведущий: Сергей Козадаев – номер 3. Здравствуйте.

Сергей Козадаев: Здравствуйте.

Ведущий: Антон Антонов-Овсеенко – номер 4.

Антон Антонов-Овсеенко: Овсеенко. Добрый вечер.

На "Москве FM" завершены дебаты кандидатов от 25-го округа

Ведущий: Если буду неправильно называть ваши фамилии, прошу меня поправлять и заранее прошу прощения. Кандидаты Наталья Мещерякова, Олег Ананьев отказались от участия в дебатах, и их в нашей студии сегодня нет. Такое у нас периодически бывает. Дело каждого кандидата – приходить в студию или нет. Сейчас каждый из вас может коротко рассказать о себе, с чем он баллотируется в Мосгордуму, с чем идет на выборы. У вас есть ровно одна минута. Кандидаты начинают свое выступление согласно жеребьевке. Итак, под номером 1 – Екатерина Енгалычева, одна минута для вас. Время пошло.

Избирательный округ № 25 Районы: Печатники, часть района Марьино Ананьев Олег Вячеславович

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Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в ООО "ЖБИ-Траст". Занимает должность начальника автотранспортного цеха. Самовыдвиженец. Антонов-Овсеенко Антон Антонович

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Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в Московском гуманитарном институте имени Е.Р. Дашковой. Занимает должность профессора кафедры журналистики и рекламы. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко". Енгалычева Екатерина Александровна

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Родилась в 1984 году, живет в Москве. Работает в ООО "СТЭ Риэлти". Занимает должность ведущего специалиста. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". Козадаев Сергей Сергеевич

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Родился в 1977 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пневмосистема". Занимает должность менеджера по развитию. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России". Мещерякова Наталья Юрьевна

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Родилась в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Стройэкология" Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия". Стебенкова Людмила Васильевна .

Родилась в 1959 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинута московским отделением партии "Единая Россия".

Печатники, часть района Марьино

Екатерина Енгалычева: Дорогие москвичи, мне 30 лет. Я выдвинута Коммунистической партией Российской Федерации по районам Марьино и Печатники. Я родилась в семье военного офицера и последнюю половину своей жизни прожила в районе Марьино. Училась в Московском педагогическом государственном университете. Несколько лет назад столкнулись с жителями района с неразрешимой проблемой. Мы боролись на протяжении года, обивали кабинеты чиновников, тщетно писали жалобы и обращались, но, к сожалению, за свои большие зарплаты они решали, по-видимому, свои проблемы, а на нас им было наплевать. Тогда мы решили обратиться к депутатам Государственной Думы от разных партий – "Единой России", "Справедливой России" и КПРФ. Как ни странно, только представитель КПРФ отреагировал и пригласил нас в Госдуму, выслушал нас и начал нам помогать. Мы настолько были поражены, что после года хождений нам кто-то начал помогать. С тех пор началась моя дружба с КПРФ и соответственно…

Ведущий: Спасибо. Прошу прощения, одна минута времени, не больше и не меньше.

Екатерина Енгалычева: На сегодняшний день являюсь муниципальным депутатом от КПРФ.

Ведущий: Спасибо, на этом ваше время завершено. Прошу соблюдать эфирную дисциплину, поскольку у каждого из кандидатов должно быть равное количество времени. Итак, Екатерина Енгалычева представила свою мини-презентацию. И теперь Людмила Стебенкова, минута для вас.

Людмила Стебенкова: Добрый вечер, дорогие избиратели. Долгое время я верой и правдой служила москвичам. Я никогда не обещаю золотых гор, и я действующий депутат, поэтому я работаю здесь и сейчас и делаю то, что нужно москвичам в этот момент. Я являюсь кандидатом и депутатом от партии "Единая Россия", партии власти. Все считают, что мы все чиновники. Я должна сказать, что я всегда воюю с чиновниками, всегда доказываю правду москвичей. Именно это мне позволило закрыть цементный элеватор, не допустить строительства асфальтобетонного завода. Уже в эту кампанию мы обличили махинации чиновников с ГБУ "Жилищник", и я добилась отставки руководства "Жилищник Печатники". Я обличила чиновников в нарушении полива, и мы сегодня привлекли их к ответственности. И уже изъяли две с половиной тысячи бутылок алкоголя, незаконно продававшихся в магазинах. Я люблю Москву и москвичей и буду служить им дальше. Спасибо.

Ведущий: Людмила, спасибо, 4 секунды у вас осталось, но думаю, что мысль вы закончили. Что ж, продолжаем. Сергей Козадаев, получивший номер 3 в нашей жеребьевке, выступает третьим. Минута времени для вас.

Сергей Козадаев: Здравствуйте, уважаемые избиратели, соседи. Зовут меня Сергей Козадаев, я выдвинут партией ЛДПР. Родился я 27 апреля 1977 года в городе Москве, живу в Марьине, работаю в должности координатора Юго-Восточного отделения партии ЛДПР. Штаб находится в Печатниках, на Полбина, 52. Сам окончил я школу № 654, гимназию имени Анатолия Давыдовича Фридмана, физико-математический класс. В 1995-97 годах прошел службу на Северном флоте, на флагмане тогда российского Северного флота – ракетном крейсере "Маршал Устинов". После службы окончил Московский автодорожный институт. С 1999 года я вступил в партию ЛДПР. Совместно с лидером партии веду работу в районе, в округе.

Ведущий: Спасибо, минута времени истекла. Теперь эта минута есть у Антона Антонова-Овсеенко. Антон, вам слово прямо сейчас.

Антон Антонов-Овсеенко: Дорогие друзья! Меня зовут Антон Антонович Антонов-Овсеенко, я доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики и рекламы. Мне 52 года. Мой дед – известный революционер – был расстрелян на Бутовском полигоне НКВД в 1938 году. Мой отец провел 13 лет в лагерях. Даже я, представитель третьего поколения нашей семьи, родился в ссылке. Я печатник по первой профессии, учился и закончил школу рабочей молодежи, затем журфак МГУ, защитил кандидатскую по истории, докторскую – по филологии. Я всю жизнь работаю в прессе. Работал в "МК", в "Коммерсанте", возглавлял проект бесплатной газеты "Метро", журнал "Крестьянка". Я очень хорошо знаю наш город. Я очень хорошо знаю историю нашей страны. Без этих знаний совершенно невозможно строить светлое будущее. Поэтому я выдвигаюсь от партии "Яблоко", партии светлого, цивилизованного, европейского будущего для нашей страны, для нашего с вами города.

Ведущий: Спасибо, Антон. Все кандидаты выступили с первым словом, и теперь вторая часть наших дебатов – будем задавать вопросы друг другу сначала по часовой стрелке, первый кандидат спрашивает второго, второй – третьего, третий – четвертого и четвертый – первого. На то, чтобы задать вопрос, у вас будет по 30 секунд, на то, чтобы ответить, – по 1 минуте. Итак, мы начинаем. Согласно жеребьевке, Екатерина Енгалычева задает вопрос Людмиле Стебенковой. 30 секунд на вопрос у вас есть.

Екатерина Енгалычева: В моем понимании, председатель комиссии по здравоохранению обязан защищать и стоять горой за здоровье каждого москвича, за недопущение закрытия больниц, объединения поликлиник (больницы, кстати говоря, у нас продаются с молотка), против перевода на платную основу медицины. Это все делает недоступной медицину для большинства москвичей. Имеет ли моральное право депутат "Единой России", который 20 лет просидел в Думе, после такой провальной деятельности в области здравоохранения снова быть депутатом?

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 25-го округа

Ведущий: Спасибо за вопрос. Вы немного перебрали по времени, старайтесь укладываться в 30 секунд. Людмила, минута на то, чтобы ответить.

Людмила Стебенкова: Ну, как всегда, представители КПРФ путают белое с черным. Дело в том, что в городе идет серьезнейшая реформа первичного звена здравоохранения. Она, конечно же, не может проходить гладко. Конечно, любая реформа сопровождается какими-то нестыковками. Но в городе прошла серьезнейшая программа модернизации. Израсходованы 103 миллиарда рублей, оборудованы все амбулаторно-поликлинические центры новейшим оборудованием.

В Марьине все амбулаторно-поликлинические центры оборудованы КТ и МРТ. В Печатниках оно запускается в конце сентября. Есть определенные проблемы сегодня с кадровыми вопросами, но сегодня все направлено на оптимизацию и на улучшение качества здравоохранения. Во всяком случае, в ряде учреждений в Печатниках мы достигли серьезных успехов, есть проблемы в Марьине – мы над этим работаем. Я в том числе. Я предлагаю свои рецепты исполнительной власти. Поэтому я считаю, что мы идем верным путем.

Ведущий: Спасибо, Людмила. Теперь у вас будет 30 секунд на то, чтобы задать ваш вопрос.

Людмила Стебенкова: Я бы хотела задать свой вопрос коллеге из ЛДПР. Началась избирательная кампания, я вижу его листовки расклеенные, но я нигде не видела программы, его программы. Хотелось бы узнать, что вы конкретно предлагаете для жителей районов Марьино и Печатники.

Ведущий: Итак, вопрос о предвыборной программе. Сергей Козадаев отвечает. Минута времени пошла.

Сергей Козадаев: У партии ЛДПР, в основном, единая программа. Я раскидываю ее во все почтовые ящики. Многие коллеги мои уже говорили об этом. Основная проблема нашего округа – это транспортная проблема, это проблема ЖКХ. Но ЖКХ – это проблема не только нашего округа, это проблема всей Москвы. Проблема здравоохранения существует, существует она в Марьино. Наверно, вам все льстят, говоря, что все нормально вы делаете, Людмила Васильевна. Но у меня другие сведения. Все врачи в детских поликлиниках района Марьино – они в ужасе от того, что происходит сейчас. Зарплаты у них урезали, поликлиники объединили так, что неудобно не только простым жителям, но и неудобно самим врачам. У них добавилось писанины, они не могут лечить людей. Вот что привело.

Антон Антонов-Овсеенко: Совершенно верно.

Ведущий: У вас 30 секунд для того, чтобы задать ваш вопрос Антону Антонову-Овсеенко.

Сергей Козадаев: Уважаемый коллега, хочу вам задать вопрос по поводу, это называется, у нас честные выборы. Вот в вашем понимании. В нашем округе, вы прекрасно знаете, как ведутся эти честные выборы. Как вы ведете агитацию, не мешает ли вам кто-нибудь?

Ведущий: Спасибо за вопрос. Теперь…

Антон Антонов-Овсеенко: Это я должен поблагодарить за вопрос…

Ведущий: Погодите. Я должен выставить наш таймер, чтобы у вас была ровно минута времени. А вот теперь у вас есть минута, время пошло.

Антон Антонов-Овсеенко: Есть, да? Это я как раз благодарю за очень хороший вопрос. Я совершенно не удовлетворен тем, как идут эти выборы. Эти выборы с самого начала и до самого конца, по сей момент сфальсифицированы партией власти под названием "Единая Россия" при помощи мадам Стебуньковой здесь присутствующей, активисты которой каждый день срывают листовки оппозиции. Наших активистов арестовывают. Начиная с тех же самых праймериз так называемых 8 июня, на которых победила мадам Стебунькова. За нее голосовали аж 2,5 процента избирателей, и она победительница. Висит все лето на огромном билборде, на дороге, как победительница, и морочит людям голову.

Я, конечно же, не удовлетворен тем, как организовала партия власти эти выборы. И она их проводит. Проводит встречи постоянно, нарушается все. Мадам Стебунькова висит в поликлиниках под видом того, что она председатель комиссии по здравоохранению. Это нарушение Административного кодекса, это нарушение избирательного кодекса, за который голосовала мадам Стебунькова в Мосгордуме, в которой она сидит 20 лет!

Ведущий: Спасибо. Антон, вы сознательно коверкаете фамилию вашей коллеги?

Антон Антонов-Овсеенко: Нет, а что исковеркал, да? Приношу извинения.

Ведущий: Да. Людмила Стебенкова.

Антон Антонов-Овсеенко: Да.

Ведущий: Да.

Антон Антонов-Овсеенко: Я постараюсь больше….

Ведущий: Я думаю, что это может определенным образом влиять на отношение избирателей к вам.

Антон Антонов-Овсеенко: Да, наверное, да. Тогда я вот просто не вижу, что там написано.

Ведущий: Призываю более корректно относиться друг к другу.

Антон Антонов-Овсеенко: Да, конечно. Безусловно, вне всякого сомнения.

Ведущий: Прекрасно. 30 секунд у вас есть для того, чтобы задать ваш вопрос. Вы спрашиваете у Екатерины Енгалычевой.

Антон Антонов-Овсеенко: Все-таки хочу вернуться к вопросу здравоохранения, поскольку оно у нас тут самое актуальное на текущий момент. Вопрос мой заключается в следующем. Вы считаете правильным, скажите, пожалуйста, Екатерина, когда у нас пациенты не могут месяцами попасть к врачам-специалистам: эндокринологам, кардиологам. Когда у нас пенсионеры не могут получить лекарства по льготным расценкам. Это все сделала "Единая Россия". Вы поддерживаете эти действия "Единой России" или нет? Мне хотелось бы услышать от коммунистов ответ.

Ведущий: Спасибо за вопрос. Теперь минута на ответ, стартует прямо сейчас. Время пошло.

Екатерина Енгалычева: Естественно, мы категорически против. Более того, Людмила Васильевна сказала, что что-то делается, что-то улучшается. С января месяца Людмила Васильевна ездит у нас по школам. С января месяца люди встают в зале и говорят одно и то же: система здравоохранения не работает. Все говорят. Приходят к муниципальным депутатам. И мы говорим о том, что система не работает, люди реально не могут получить помощь врачей, так необходимую им, нужную. Но вместо этого нам все время повторяется: нет, все хорошо, все замечательно. А люди реально лишены помощи. Оборудование дорогостоящее, на которое, да, действительно, Москва потратила денежные средства. Но его подключить не могут. По сей день еще не все полностью подключено во всех поликлиниках. Ну о чем мы говорим? Мы категорически против этой реформы. Я считаю, что нужно сейчас уже собирать отзывы москвичей и начинать работать и изменять, что не так, что работает. Эта система, я говорю, получается, не работает. И на сегодняшний день это просто издевательство над москвичами.

Ведущий: Спасибо, Екатерина, за ваш ответ. Теперь у нас есть возможность провести обмен вопросами и ответами в обратном порядке. Номер четвертый задает вопрос номеру третьему, третий – второму, второй – первому, и первый возвращает вопрос номеру четвертому. Итак, Антон Антонов-Овсеенко, ваш вопрос вы задаете Сергею Козадаеву.

Антон Антонов-Овсеенко: Сергей, ничего личного, но мне все-таки хочется задать вопрос: Андрей Луговой, которого обвиняют за границей в убийстве, изо всех сил пропихивал и все-таки пропихнул закон, по которому, вместе с Клишасом, у нас теперь за участие в митингах по любому вздорному обвинению человека могут отправить на 5 лет. У нас уже что – построена демократия? У нас уже что – в Государственной Думе все замечательно, все депутаты действительно представляют народ? И такие люди, как Андрей Луговой…

Ведущий: Может, вернемся к Мосгордуме? Спасибо за вопрос, тем не менее, Сергей Козадаев отвечает, минута есть.

Сергей Козадаев: Спасибо за вопрос. Но действительно, давайте обсуждать Мосгордуму. У нас сейчас выборы в Мосгордуму, а не в Госдуму. Давайте лучше обсудим проблемы нашего округа, наших районов – Марьино и Печатники. На самом деле, здесь проблем очень много. Мы предлагаем, основная проблема, на что жалуются жители, – это на ЖКХ. ЖКХ – это рычаг партии власти, по которому она просто собирает деньги с людей ни за что. Вы все получаете квитанции об оплате ЖКХ. Сколько там пунктов? Партия ЛДПР предлагает исключить все пункты, за исключением счетчиков. Оплата по счетчикам. Потратили воду – заплатите. Потратили свет – заплатите. Все остальное. Все управляющие компании – это инструмент для коррупции для партии власти. Все они несут деньги в партию власти.

Ведущий: Спасибо, Сергей. 30 секунд на ваш вопрос, вы задаете его Людмиле Стебенковой. И ваше время пошло.

Сергей Козадаев: Людмила Васильевна, как говорится, алаверды хочу сделать вам. Вот скажите, 20 лет вы в Мосгордуме, вы говорили сейчас, что вы закрыли элеватор в Печатниках, что вы закрыли цементный завод. Вы же прекрасно знаете, что это ложь.

Людмила Стебенкова: Это одно и то же: цементный завод, цементный элеватор.

Сергей Козадаев: Ну, да. Я имею в виду, вы знаете, что это ложь, что и элеватор работает рядом, и асфальтовый завод работает по ночам теперь. Зачем вы обманываете людей? Зачем?

Ведущий: Спасибо за вопрос. Людмила, действительно ли работает то, что, как вы сказали, закрыли?

Людмила Стебенкова: Я должна сказать, что цементный элеватор закрыт по решению суда. Это все есть в открытом доступе.

Сергей Козадаев: Он построен на другой стороне и работает там.

Людмила Стебенкова: Нет, он не построен ни на какой на другой стороне. Цементный элеватор в Печатниках закрыт. Есть решение суда на эту тему, мы неоднократно проводили инспекцию и с общественностью…

Сергей Козадаев: Опять врете.

Людмила Стебенкова: И с общественностью, и с департаментом природопользования. Что касается асфальтобетонного завода, то его так и не построили, как вы, наверное, знаете. И есть решение прокуратуры, и есть решение суда о том, что та асфальтовая установка, которая незаконно работала, против которой я протестовала, также не работает. Работать не может.

Сергей Козадаев: Работает она по ночам.

Людмила Стебенкова: Поэтому я всегда говорю правду, правду и только правду. Я вас приглашаю на прогулку вместе к цементному элеватору.

Сергей Козадаев: С удовольствием. Ночью только.

Людмила Стебенкова: И ночью сходим. Я по ночам везде хожу и общественные инспекции провожу.

Сергей Козадаев: Вы такая молодец, Людмила Васильевна.

Людмила Стебенкова: Пожалуйста.

Ведущий: Зафиксируем предложение для присутствующих в студии кандидатов на ночную прогулку.

Сергей Козадаев: Да не вопрос, конечно. С удовольствием. В силе остается.

Ведущий: Людмила, ваш вопрос, вы задаете его Екатерине Енгалычевой, 30 секунд времени у вас для этого есть.

Людмила Стебенкова: Екатерина, вот ваш коллега, Антонов-Овсеенко, и вы пытаетесь все время задавать вопросы, касающейся моей деятельности.

Антон Антонов-Овсеенко: Мы не пытаемся, мы задаем.

Людмила Стебенкова: Вот Антонов-Овсеенко, например, участвовал в печати активно, как печатник, рекламы по "одноруким бандитам", с которыми активно боролась наша партия и я лично. Вы выступаете с ним вместе. Я правильно понимаю, что вам вообще нечего предложить, кроме критики Людмилы Стебенковой и походом за ней на встречи?

Ведущий: Спасибо за вопрос. Екатерина, есть ли у вас что предложить, кроме критики? Минута времени.

Екатерина Енгалычева: Два года назад я стала муниципальным депутатом района Марьино. И за эти два года сделала больше, чем некоторые за десятилетия, сидя в Думе, получая большие заработные платы. Мы с жителями создали объединение и очень слаженно противостоим любой стройке. Мы зарубили очень много строек в нашем районе, не допустили. Это было крайне тяжело, но тем не менее нам это удалось. Особенно мне, не имея практически, как муниципальному депутату, практически никаких полномочий, - мне это удалось с жителями совместно. Мы боремся с коррупцией управляющих компаний, также успешно. Мы благоустраиваем…

Людмила Стебенкова: Вы боретесь? А что вы предлагаете, кроме борьбы?

Екатерина Енгалычева: Не перебивайте, пожалуйста, вас не перебивали.

Людмила Стебенкова: Вы ничего не предлагаете, кроме борьбы…

Ведущий: Господа, я прошу вас сохранить молчание.

Людмила Стебенкова: Меня перебивали. Я говорю правду, правду и только правду.

Ведущий: Давайте все перестанете перебивать. Сейчас просто попрошу выключить микрофоны вам всем, и будем по порядку.

Антон Антонов-Овсеенко: Вы врете, все время врете, 20 лет в Мосгордуме сидя.

Сергей Козадаев (Людмиле Стебенковой): Пользуетесь административным ресурсом.

Ведущий: Господа, давайте уважать друг друга.

Антон Антонов-Овсеенко: Мы уважаем друг друга, ее не можем уважать, извините. Мы ее не уважаем.

Ведущий: Себя не уважаете в таком случае.

Людмила Стебенкова: Меня уважают люди, во всяком случае.

Ведущий: Только что вы лишили возможности Екатерину ответить на вопрос.

Екатерина Енгалычева: Если бы вы уважали, вы бы не перебивали, это как минимум. А вы перебиваете.

Ведущий: Ваши коллеги тоже вас перебили, понимаете. Ну что ж, есть возможность еще для одного вопроса, еще для одного ответа. Я еще раз попрошу вас не перебивать друг друга. Просто в противном случае вы видите, что происходит: все остальные начинают перебивать вас. Если вас это устраивает, то, может быть, в таком случае и в таком формате можно продолжать дебаты, но лучше, мне кажется, более цивилизованно это делать.

Антон Антонов-Овсеенко: Нас троих это устраивает, если вы заметили.

Ведущий: Давайте после эфира в таком формате. Екатерина сейчас задает свой вопрос Антону Антонову-Овсеенко.

Екатерина Енгалычева: Что бы вы, Антон, с какой бы вы речью обратились к своим избирателям – не только к своим, и к нашим ко всем. За то ли вы, чтобы люди пришли на выборы? Потому что нам очень часто сейчас говорят о честных выборах, тем не менее делают все для того, чтобы люди, отчаявшись, просто уже перестали ходить. Соответственно, когда человек не приходит на выборы, его голос фальсифицируется. С чем бы вы обратились к избирателям, чтобы они пришли на выборы и проголосовали за любую партию?

Ведущий: Спасибо. Вопрос понятен, минута времени.

Антон Антонов-Овсеенко: К сожалению, выборы действительно фальсифицируются. Достаточно начать с того, я опять повторюсь, когда была объявлена нарезка округов? Она была объявлена за 5 минут до начала лета. Люди летом находятся в отпусках. Кто сейчас находится? Вот у нас сейчас проходят теледебаты, сегодня. Сегодня – разгар лета. Москва пустая. В Москве одни пенсионеры. Это все организовала партия власти. Наконец, выборы будут в воскресенье, 14 сентября, когда все будут ловить последние лучики уходящего лета, все будут находиться за городом вместе со своими детьми, родителями. И, наконец, вот мы сегодня проводим теледебаты. Тем не менее, дорогие избиратели, очень прошу вас, придите, проголосуйте на выборах 14 сентября. Проголосуйте за тех, кто вам нравится, но не за партию власти. Эту власть пора менять, она вся проворовалась насквозь.

Ведущий: Спасибо, Антон. Мы зафиксировали прогноз от Антона Антонова-Овсеенко: 14 сентября будет прекрасная погода, солнечная. Ну что ж, последняя минута для каждого из вас, для выступления. И финальное слово предоставляется Екатерине Енгалычевой.

Екатерина Енгалычева: Опять повторюсь: пользуясь большинством, депутаты от "Единой России" в Мосгордуме понапринимали много законов, которые срочно нужно изменять, иначе это просто приведет к катастрофе. Повышение тарифов, налогов, сборов, поборов, введение платных парковок во дворах никогда не приведет ни к чему хорошему. Поэтому я еще раз обращаюсь к москвичам: прошу, приходите, поддержите кого угодно, вы, москвичи, достойны лучшего. Вы достойны представителей в Думе, которые будут защищать и отстаивать ваши интересы.

Я за свои 2 года работы в Марьине жителям района доказала, что я умею и могу отстаивать их интересы на всех уровнях власти, со всеми чиновниками. Соответственно, если жители районов Марьино и Печатники поддержат меня, то я смогу и дальше заставлять чиновников и более высокого уровня решать ваши проблемы. Нам нужно заниматься улучшением экологической ситуации в районе. В наших районах нужно развивать благоустройство и заниматься детьми и здоровым образом жизни. Все это я могу и хочу.

Ведущий: Спасибо, Екатерина. Людмила, минута времени для вас, для финального слова.

Людмила Стебенкова: Дорогие друзья, я могу обращаться к вам именно как к друзьям, потому что все это лето я провела во встречах с вами, несмотря на то, что многие действительно уехали в отпуска, ко мне приходили до ста человек на мои встречи. И мы обсуждали очень важные насущные вопросы. Я занималась как делами каждого человека, отдельного москвича, так и системными вопросами.

Я пропустила через свое сердце всю боль, с которой обращались ко мне люди. И я знаю, как нужно правильно решать эти вопросы – и с каждым отдельным человеком, и на уровне города. Я доказала уже это всей своей работой: принятием законов против наркомании, по тестированию детей на наркотики, борьбой против табакокурения. Я прошу вас прийти 14 сентября на выборы. У нас еще очень много дел. Мы заканчиваем реконструкцию Курьяновских очистных сооружений, в конце этого года уже не будет никаких выбросов и запахов. Мы будем всегда вместе с вами, я буду всегда бороться за ваши интересы. Вы знаете, что я вас никогда не подводила и никогда не подведу. Спасибо большое.

Ведущий: Спасибо вам. Сергей Козадаев, минута времени для вас.

Сергей Козадаев: Уважаемые соседи, уважаемые избиратели, я призываю вас в первую очередь прийти 14 сентября на выборы и проголосовать. Проголосовать за меня, за партию ЛДПР, потому как только партия ЛДПР сможет помочь вам в решении ваших проблем. Мы находимся всегда с вами, больше 20 лет наш штаб находится в Печатниках на улице Полбина, дом 52. Уважаемые оппоненты говорили, что они все делают для людей, да, но люди приходят жаловаться к нам, люди приходят в ЛДПР, потому как партия власти просто делает выводы и дает обещания, которые потом не выполняет. Они дают обещания только перед выборами, никогда вы их больше не увидите. Только перед выборами они приходят к вам и говорят, что мы встречаемся. А как они встречаются, мы тоже знаем, они используют административный ресурс.

Ведущий: Спасибо, Сергей. Антон Антонов-Овсеенко, минута для финального выступления.

Антон Антонов-Овсеенко: Дорогие друзья, москвичи, на выборах в Московскую городскую Думу я представляю партию "Яблоко". Я очень хорошо знаю этот город, гораздо лучше, чем мэр Собянин, который въехал в Москву на машине с мигалкой и продолжает кататься по ней на машине с мигалкой по сей день. Пока "Единая Россия" и присутствующая здесь его представительница Стебенкова перекладывают плитку на асфальт, мы, наконец, добились того, чтобы в метро появились тревожные кнопки. Это мы добились отмены поправки правительства, по которой разрешалось застраивать городские парки и заповедники. Это мы добились начала сноса фенольных домов. Это наша партия добилась пересмотра порочной системы пенсионного обеспечения военнослужащих. Нам пока не удалось добиться отмены Федерального закона № 83, за который ратует мадам Стебенкова, по которому наши пациенты не могут попасть к врачам-специалистам, по которому наши пенсионеры не могут получить лекарств. Именно это и многое другое мы будем делать вместе с вами в обновленной Московской городской Думе. Спасибо.

Ведущий: Спасибо вам. Итак, это были дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Мы увидимся на телеканале "Москва 24" в понедельник, 25 августа, в 15.30. Я напомню, что этот выпуск дебатов будет транслироваться на радиостанции "Москва FM" сегодня, в 22.30.