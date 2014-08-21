Полная расшифровка дебатов кандидатов от 12-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 12 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 12-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах принимали Евгений Марченко (КПРФ), Владимир Ходаков ("Яблоко"), Александр Сапронов (ЛДПР) и Татьяна Фокина ("Справедливая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку.

Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" и радио "Москва FM" – дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Я напомню, что сами выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования этого года. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать эти выборы максимально открытыми и прозрачными. Участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира уже состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в нашей студии, ну а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Елена Силуянова. И мы начинаем.

Итак, сейчас в нашей студии кандидаты в депутаты по 12-му избирательному округу города Москвы, он включает в себя районы Свиблово, Северное и Южное Медведково. Итак, я представляю кандидатов, опять же, в порядке жеребьевки проведенной.

Кандидат под номером 1 – Евгений Марченко. Здравствуйте.

Евгений Марченко: Здравствуйте.

Ведущая: Кандидат под номером 2 – Владимир Ходаков. Добрый день, спасибо, что пришли.

Владимир Ходаков: Добрый день.

Ведущая: Номер 3 – Александр Сапронов. Здравствуйте, я вас приветствую.

Александр Сапронов: Добрый день.

Ведущая: И Татьяна Фокина, кандидат под номером 4. Здравствуйте.

Татьяна Фокина: Добрый день.



Избирательный округ № 12 Районы: Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково Кандидаты: Марченко Евгений Владимирович .

Родился в 1983 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность помощника депутата. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Никонов Дмитрий Владимирович .

Родился в 1973 году, живет в Серпуховском районе Московской области. Работает в ЧОП "Гефест". Занимает должность помощника генерального директора. Самовыдвиженец.

Сапронов Александр Сергеевич .

Родился в 1989 году, живет в Москве. Работает в центре досуга и спорта "Паллада". Занимает должность руководителя структурного подразделения. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Тафинцева Лидия Васильевна .

Родилась в 1941 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец. Фокина Татьяна Михайловна .

Родилась в 1969 году, живет в Москве. Работает в ООО "Крокус 02". Занимает должность главного бухгалтера. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Ходаков Владимир Владимирович .

Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в межрегиональной общественной организации "Московская ассоциация жертв незаконных репрессий". Занимает должность вице-президента. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Шапошников Алексей Валерьевич .

Родился в 1973 году, живет в Москве. Работает в ОАО "Северянин". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Ведущая: Трое кандидатов, зарегистрированных по этому избирательному округу № 12, от участия в дебатах отказались. Еще раз хочу напомнить, что это их добровольное решение.

Ну а мы начинаем. Сейчас каждый из вас, господа, может коротко рассказать о себе, о своей программе, с которой вы баллотируетесь в Московскую городскую Думу, и для этого у вас есть минута эфирного времени, все работают в разных условиях.

Начнем, опять же, согласно жеребьевке. Евгений Марченко, пожалуйста, у вас минута.

Евгений Марченко: Спасибо. Добрый день, уважаемые москвичи. Меня зовут Марченко Евгений, я выдвинут Коммунистической партией Российской Федерации. Сам я родился в Москве, проживаю в районе Свиблово с момента рождения. Наверное, вам, жителям, интересно, почему я выдвинулся и зачем, наверное, из-за того, что занимался в своем районе общественной работой небольшой, участвовал сначала в муниципальных выборах. И столкнулся, как наши чиновники исполняют свои обязанности. Честно говоря, меня это сильно возмутило.

Сам я биолог по образованию, закончил Московский университет, работал в Научном центре неврологии и уже в науке видел, как у нас очень дело обстоит плохо. Но, когда в собственном районе ты видишь то, что творится, я увидел, что единственная партия, которая занимается реально помощью людям, – это КПРФ, я вступил в партию. Потом стал работать в ней.

Сейчас я занимаюсь тем, что организовываю протестные акции по всей Москве. Я за это время успел объехать, наверное, половину районов Москвы…

Ведущая: Спасибо, ваше время истекло. Мы продолжаем. Кандидат под номером 2 – Владимир Ходаков. И у вас минута на самопрезентацию.

Владимир Ходаков: Добрый день, дорогие москвичи. Меня зовут Владимир Ходаков, мне 42 года, я женат, проживаю в районе Южное Медведково. Я – юрист. Я работаю в Московской ассоциации жертв незаконных репрессий вице-президентом этой ассоциации. В нашей ассоциации более 3 тысяч членов, среди них ветераны, инвалиды, малоимущие и пенсионеры. Я помогаю в юридических вопросах, все очень довольны, получил много благодарностей от руководства нашей ассоциации.

Я иду в Думу, потому как вижу беззаконие, несправедливость по отношению к ветеранам, пенсионерам, инвалидам и малоимущим. Я хочу с этим бороться, мне надоело это видеть, это клеточное безумие, это то, как угнетают наших пенсионеров и ветеранов, это объединение поликлиник, это надо прекратить, в общем, закончить надо все это. Власть – под контроль москвичей. Я приду в Думу, для того чтобы навести порядок. Мы не мартышки, чтобы делать над нами эксперименты. Спасибо.

Ведущая: Спасибо, что вы уложились. Это был Владимир Ходаков. Сейчас кандидат под номером 3 – Александр Сапронов. У вас минута, чтобы заявить о себе.

Александр Сапронов: Спасибо. Добрый день, уважаемые москвичи. Меня зовут Сапронов Александр. Я выдвинут кандидатом в Московскую городскую Думу партией ЛДПР. Родился я в Москве и более 24-х лет живу в районе Северное Медведково. В Медведково Северное избран депутатом муниципального собрания и уже два с половиной года отстаиваю интересы и права жителей моего района, в котором я и родился. Совместно с ЛДПР я смог добиться решения огромного количества проблем района. Но это еще не все.

В нашем округе избирательном существует огромное количество проблем, таких как нехватка поликлиник, сложнейшая транспортная ситуация с парковкой во дворах, с транспортом транзитным. Есть дома, которые находятся в ужасном состоянии и требуют капитального ремонта. Все эти проблемы я смогу решить, будучи депутатом Московской городской Думы, потому что у районов не хватает, как правило, на это полномочий и прочих-прочих вопросов. Я призываю вас прийти на выборы 14 сентября и отдать свой голос за меня, за кандидата от партии ЛДПР. Спасибо.

Ведущая: Благодарю вас. И кандидат под номером 4 – Татьяна Фокина. У вас есть минута, чтобы рассказать о себе и своих намерениях.

Татьяна Фокина: Спасибо. Здравствуйте, уважаемые жители. Я – Фокина Татьяна Михайловна. Более 20 лет проживаю в районе Южное Медведково. Замужем, воспитываю сына. С 2014 года являюсь муниципальным депутатом района Южное Медведково. Совместно с депутатами своего округа нам удалось добиться строительства взрослой и детской поликлиники по улице Полярная. Благодаря нашим усилиям, кинотеатр "Полярный" будет реконструирован в ближайшее время. Находясь на посту муниципального депутата, я решала и буду продолжать решать все проблемы жителей, касающиеся благоустройства, системы жилищно-коммунального хозяйства и других насущных проблем жителей. Любой может обратиться ко мне за помощью. Мой номер телефона доступен каждому жителю. Моя главная задача – защита жизненных интересов каждого жителя нашего города.

Ведущая: Благодарю вас. Татьяна Фокина, кандидат под номером 4. Напомню, что в прямом эфире телеканала "Москва 24" – предвыборные дебаты кандидатов в депутаты в Московскую городскую Думу по 12-му избирательному округу, включает он в себя Свиблово, Северное и Южное Медведково.

Мы продолжаем, сейчас переходим к раунду вопросов и ответов. Согласно нашей жеребьевке, кандидат под номером 1 – Евгений Марченко – задает вопрос кандидату под номером 2 Владимиру Ходакову. У вас 30 секунд на вопрос, а у вас минута на ответ. Я вас призываю соблюдать отведенное время, чтобы мы все оставались в рамках законодательства. Пожалуйста, Евгений, слушаем вас.

Евгений Марченко: Спасибо. Вопрос такой Владимиру: как он относится к инициативе московских властей по сносу гаражей и одновременно при этом введению платных парковок не только уже внутри Садового кольца, но уже и расширение их до Третьего транспортного кольца. Как мы понимаем, это скоро закончится тем, что и до МКАДа они дойдут.

Ведущая: Спасибо. У вас еще осталось время, но мы сейчас переключаем таймер, чтобы Владимир смог ответить. И у вас минута. Пожалуйста, слушаем вас.

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов 12 округа

Владимир Ходаков: Я отношусь крайне отрицательно к расширению этих всех градостроительных объектов, которые затрагивают природоохранный комплекс Медведково непосредственно. То, что делается с парком Медведково, – сейчас происходит некая катастрофа там экологическая. Люди встают на защиту своих зеленых насаждений. Они обращаются к нам в партию, мы регулярно выезжаем на место, помогаем им в этом, проводим консультации дополнительные, оказываем юридическую поддержку, собираем подписи в защиту лесопарка Медведково. И в дальнейшем намерены так работать. Мы не допустим, чтобы московские власти рубили нашу экологию, и мы всегда на страже экологии. Спасибо.

Ведущая: А где же ставить машины?

Владимир Ходаков: Для этого есть отведенные территории, поэтому, я думаю, надо только ставить там. Спасибо.

Ведущая: Владимир Ходаков. Это был ответ кандидата под номером 2. И сейчас у вас есть 30 секунд, чтобы задать вопрос кандидату под номером 3, согласно нашей жеребьевке, это Александр Сапронов. 30 секунд на вопрос. Пожалуйста, слушаем вас, вопрос.

Владимир Ходаков: Александр, скажите, пожалуйста, наша партия, старейшая партия, никак не может пробиться ни на какие билборды, получить какую-то рекламу на остановках Москвы и так далее. В то же время депутаты "Единой России" пользуются большим административным ресурсом, им доступно все. Каждая газета районная, окружная говорит об этих депутатах. Как вы относитесь к тому, что административный ресурс ярко вмешивается и мешает другим кандидатам выдвигаться в Мосгордуму?

Ведущая: Спасибо. Отвечает Александр Сапронов.

Александр Сапронов: Спасибо за вопрос, вопрос очень хороший. Не зря ЛДПР уже много лет борется с партией большинства и отстаивает свои интересы в Государственной Думе и других парламентах Российской Федерации.

Касаемо билбордов отвечаю: мы, ЛДПР, размещаемся на билбордах, мы по всей России устанавливаем свои логотипы и свою информацию. Касаемо этих выборов, действительно, есть прецеденты, когда отдельные кандидаты от партии власти размещаются больше нас в тех или иных печатных изданиях. Но вся эта информация никак не относится к выборам, как таковой агитации там никакой нет. Я предлагаю нам всем с вами, коллеги, все кандидаты сейчас имеют практически равные условия для размещения той или иной информации. Эти дебаты дают нам возможность с вами на равных участвовать и отвечать на те или иные вопросы. Конечно же, есть такие прецеденты, поэтому я считаю, что этот вопрос нужно решать отдельно в рамках той или иной программы.

Ведущая: Да, я еще раз напомню, что кандидаты находятся в эфире в равных условиях, у них равное количество эфирного времени. И прямой эфир порой даже лучше, чем билборды.

А мы продолжаем вопрос-ответ. Александр Сапронов, вы задаете вопрос Татьяне Фокиной, кандидату под номером 4. Пожалуйста.

Александр Сапронов: Спасибо. Татьяна, вы сказали в своей презентации, что вы добиваетесь ремонта кинотеатра "Полярный". Насколько мне известно, кинотеатр стоит без ремонта более пяти лет. Вы депутат муниципальный, избранный в 2012 году, как вы сказали. Два с половиной года какие-то меры принимали? Почему так долго стоит культурный объект, который смогли бы использовать жители не только вашего района, а жители и соседнего района тоже по полной программе? Почему никаких действий не принимали до этого?

Ведущая: Спасибо. Конкретный вопрос о проблеме района. Татьяна Фокина отвечает.

Татьяна Фокина: Спасибо. У нас на сегодняшний день, действительно, в нашем районе нет объекта – досугового центра для детей, для молодежи, для людей пожилого возраста, куда бы они могли пойти, дети со своими родителями. Конечно же, мы используем всякие ресурсы. Лично я при удобном случае всегда озвучиваю эту тему. Тема с кинотеатром "Полярный" была озвучена мной в 2012 году Виноградову, когда он собирал депутатов первый раз. Была озвучена на встрече с господином Собяниным в 2013 году. И сейчас дело сдвинулось наконец-то с мертвой точки, и в рамках программы "Культура Москвы" в период конца 2014 – начала 2015 года должна начаться реконструкция данного объекта. Спасибо.

Ведущая: Благодарю вас. У вас так же есть возможность задать вопрос кандидату под номером 1 Евгению Марченко. У вас 30 секунд.

Татьяна Фокина: В Москве существует множество проблем: образования, медицины. Но какую проблему вы, если изберетесь депутатом Московской городской Думы, будете решать в первую очередь? И что вы для этого будете делать? Спасибо.

Ведущая: Спасибо. Вопрос, который очень часто звучит на предвыборных дебатах, и ответ каждый раз разный. Ждем вашего ответа. Евгений Марченко отвечает.

Евгений Марченко: Спасибо за вопрос, Татьяна. Наверное, самый большой вопрос для Москвы – это все-таки коррупция. Именно коррупция пронизывает все те проблемы, которые существуют. Вы можете взять любую проблему и понимаете, что чиновники заинтересованы именно в этом решении именно потому, что есть коррупционная составляющая. Это и платные парковки, потому что фирмы, которые обслуживают так называемые зеленые машины, – они берут в три раза больше денег, чем если бы вы заказали эвакуатор у какого-нибудь частника. Это здравоохранение – лоббирование определенных компаний, чтобы закупалось, и им проще работать, когда такая структура существует, но неудобно для жителей. Я могу бесконечно перечислять. И мне кажется, что эта вся пагубная система, которая позволяет чиновникам лоббировать интересы бизнеса из его кармана, – она главенствующая в Москве и она нанизывается на все другие проблемы.

Ведущая: Вы хотите изменить закон о госзакупках? Это же федеральный закон.

Евгений Марченко: Коррупция – это не только закон о госзакупках, это еще и законы мест… Задается резонный вопрос: у нас в "Единой России" состоит мэр Москвы, глава управы ему подчиняется, и как он может быть против тех решений, которые зачастую принимают чиновники, подчиненные мэру? И вот это вот такое лицемерие, я считаю. Я сталкивался с очень многими и действующими депутатами, и в выборную кампанию это продолжается. Это и скрытие своей партийной принадлежности. Если партия дискредитирована, так не выдвигайтесь от нее, в конце концов. И давайте говорить так, что получается, что "Единая Россия" у нас существует на бумаге, а не в реальности именно. Спасибо.

Ведущая: Спасибо. Евгений Марченко, кандидат под номером 2. И сейчас у вас есть, прошу прощения, кандидат под номером 1, и сейчас вы можете задать свой вопрос Татьяне Фокиной. Мы на этом завершим раунд вопросов и ответов. Пожалуйста.

Евгений Марченко: Спасибо. У меня такой вопрос к Татьяне, он касается нашей инициативы КПРФ – дети войны. Я знаю, что "Справедливая Россия" поддерживает эту тему. И хотелось бы услышать, что в случае избрания вы поддержите то, что именно в Москве до сих пор не принят этот закон о детях войны, хотя в 30 регионах России принят. Спасибо.

Татьяна Фокина: Я с большим… Спасибо большое, очень хороший вопрос. Конечно, я как кандидат в Московскую городскую Думу совместно с нашей партией, мы поддерживаем эту инициативу. Эта инициатива, которая была принята в 30 регионах, очень актуальна, потому что жители уже пожилые, их не так много осталось. Мы должны заботиться о нашем пожилом поколении. Это наша святая обязанность. Это наши бабушки, наши мамы чьи-то, очень поддерживаю и очень прямо за.

Ведущая: То есть вы готовы кооперироваться с другими фракциями, другими партиями и в Мосгордуме тоже после вашего избрания?

Татьяна Фокина: Абсолютно. По этому вопросу точно. Естественно. Спасибо.

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от округа №12

Ведущая: Это был ответ Татьяны Фокиной. Раунд вопросов и ответов на этом завершен. Напомню, что в нашей студии 4 кандидата, зарегистрированных по 12-му избирательному округу города Москвы. Включает он в себя Свиблово, Северное и Южное Медведково. Нет ни одного представителя от "Единой России", представители других партий есть. Именно вас сейчас избиратель слышит и видит. Ну а теперь переходим к завершающему этапу нашей встречи – финальному слову. У каждого из вас будет минута, чтобы донести до москвичей, до зрителей, до избирателей то, с чем вы собираетесь баллотироваться в городской парламент. И начнем опять же согласно жеребьевке. Кандидат под номером 1 – Евгений Марченко, вам слово, у вас минута.

Евгений Марченко: Спасибо большое. Хотел начать с того, что жителям нашего города, кто придет на избирательные участки, хотел бы, чтобы вы ответственно отнеслись к своему выбору, потому что ситуация у нас, как я говорил, удручающая, я это успел вживую увидеть. И, честно говоря, когда вижу, люди спрашивают, почему так произошло, почему так происходит, я говорю, а вы не ходите на выборы и зачастую именно власть относится к вам так, потому что вы не проявляете активность. Вы защищаете свои интересы только тогда, когда они вас непосредственно коснулись, вы не смотрите на перспективу. Поэтому я призываю ответственно относиться, от этого выбора очень сильно зависит, что будет происходить в нашем городе. Если останется как есть, это то есть 32 действующих единоросса и 3 коммуниста, то будут приниматься такие решения, которые вас точно не устроят. Поэтому призываю вас приходить и голосовать за ту партию, которая больше всего защищала ваши интересы в предыдущий созыв. Спасибо.

Ведущая: Спасибо. Финальное слово Евгения Марченко. Сейчас кандидат под номером 2 – Владимир Ходаков, и у вас минута на финал.

Владимир Ходаков: Я Владимир Ходаков, кандидат от партии "Яблоко". Партия "Яблоко" – это объединенные демократы, старейшая партия. Даже не находясь во власти, мы проводим много очень спорных решений, отстаиваем интересы москвичей в экологии, градостроительстве, здравоохранении. Вот отчет нашей партии, здесь на 8 страницах полностью написано, что мы сделали за это время. Повторяю, мы не обладаем властными какими-то полномочиями. Мы – команда профессионалов. Если мы – яблочники – придем в Думу, мы наведем там порядок. Все антинародные законы будут дезавуированы. Мы сделаем порядок в Мосгордуме, каждый чиновник будет нести персональную ответственность за свои действия или бездействия, которые подрывают интересы народа. Я хочу сказать, что Московская городская Дума должна жить интересами народа, а не прислуживать чиновникам и бизнесу, крупному бизнесу Москвы. Долой плиточное беззаконие и против объединения поликлиник. Всем спасибо.

Ведущая: Благодарю вас, время истекло. А мы продолжаем. Александр Сапронов, кандидат под номером 3. Слушаем вас.

Александр Сапронов: Спасибо. Уважаемые избиратели, дорогие жители, дорогие соседи! Я хочу обратиться к вам и попросить прийти на выборы тех, кому не безразлична судьба нашего города, тех людей, которые действительно хотят, чтобы их двор и их дом был лучше и был чище, чтобы не росли бесконечные цены на ЖКХ, что мы могли спокойно вести ребенка в сад или школу, чтобы мы получали хорошее медицинское обслуживание, то, которое мы и должны получать. Я против слияния поликлиник, я против слияния школ, я за строительство новых социальных учреждений, я за строительство досуговых центров. Не таких, которые у нас есть, – маленькие, на первых этажах жилых домов, а хороших, больших детских центров. В которые мы сможем водить детей бесплатно и получать хорошее дополнительное образование. Я призываю всех вас прийти на выборы 14 сентября и отдать свои голоса за кандидатов от партии ЛДПР и за меня, Сапронова Александра. Спасибо вам большое.

Ведущая: Финальное слово прозвучало. А теперь Татьяна Фокина и ваше право заявить о себе еще раз.

Татьяна Фокина: Дорогие москвичи и жители районов Южное Медведково, Северное Медведково и Свиблово. Желаю вам здоровья, добра и мира в ваших домах. Хочу выразить огромную благодарность за поддержку на выборах в 2012 году. Благодаря нашему конструктивному диалогу нам удалось решить ряд проблем в нашем округе. Выбирая кандидата от партии "Справедливая Россия", вы направляете вектор политики на непосредственное взаимоотношение с властью, выступаете за сильное, свободное, справедливое общество. Мой долг – представлять интересы жителей районов Южное Медведково, Северное Медведково и Свиблово в Московской городской думе. Благодаря вашей поддержке мы изменим наш город к лучшему. Уважаемые жители, приходите 14 сентября 2014 года на выборы в Московскую городскую думу.

Ведущая: Благодарю вас и всех, кто пришел сегодня в нашу студию, за то, что пришли и рассказали о себе. Напомню, что это были предвыборные дебаты кандидатов в депутаты Московской городской думы по 12 избирательному округу. А мы увидимся снова на телеканале "Москва 24" в прямом эфире в 15.30. До встречи.