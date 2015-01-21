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Мосгордума намерена ужесточить наказание для догхантеров. В ближайшее время этот вопрос планируется вынести на обсуждение, сообщает Агентство "Москва".

"Ужесточение наказания - это наша задача. Мы будем действовать", - рассказала глава комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

Сейчас догхантерам грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей.

Отметим, что накануне в столице был зафиксирован случай отравления собаки догхантерами. Предполагалось, что в этот день в Москве пройдет массовая акция по уничтожению бездомных собак.

Ранее M24.ru сообщало, что депутаты Мосгордумы совместно с полицией будут пресекать незаконные акции догхантеров в Москве. Защиту животных парламентарии возьмут под особый контроль.

Депутаты организуют профилактическую работу в соцсетях, а затем будут передавать полученную информацию правоохранительным органам. Догхантерам грозят меры административного воздействия.

Догхантерами называют людей, которые занимаются целенаправленным истреблением бродячих животных, в первую очередь - собак. Зачастую четвероногих травят различными препаратами, которые предварительно добавляют в фарш. Такие приманки раскладывают в местах, где замечены бродячие собаки. Однако зачастую жертвами догхантеров становятся и домашние питомцы.

Так, в начале октября прошлого года в районах Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное местные жители обнаружили множество трупов собак. Погибшие животные, предположительно, были отравлены.