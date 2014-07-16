За выборами в Мосгордуму можно будет следить на специальном сайте

Фото: m24.ru

Интернет-трансляция голосования выборов в Мосгордуму 14 сентября будет доступна на специальном сайте. Об этом Агентству "Москва" сообщила пресс-секретарь департамента информационных технологий города Елена Новикова.

"Срок запуска сайта vybory.mos.ru пока не определен. Адрес скорее всего останется тем же",- заявила Новикова. По ее словам, видео с камер будет храниться и локально, и в Едином центре хранения и обработки данных. Таким образом, все желающие смогут не только посмотреть онлайн-трансляцию с участков, но и, если потребуется, найти необходимый видеофрагмент.

Новое на выборах в Мосгордуму

Напомним, что в Единый день голосования 14 сентября 2014 года пройдут выборы в Московскую городскую Думу. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".