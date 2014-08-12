Москвичей оповестят о выборах в Мосгордуму с помощью SMS

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Москвичей оповестят о предстоящих выборах депутатов Мосгордумы с помощью SMS, сообщил Агентству "Москва" председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

"Мы будем использовать все современные методы для того, чтобы дойти до каждого избирателя, чтобы каждый нас услышал", - отметил он.

"Думаю, что городская комиссия еще в преддверии выборов обратится к каждому москвичу: мы доведем до сведения, где находятся избирательные участки. Разработана новая программа, которая позволяет скачивать эту информацию на iPad, iPhone и так далее. Каждый избиратель может проверить себя в списках избирателей и найти свой избирательный участок", - добавил Горбунов.

Ранее мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы обратился к СМИ с просьбой уделять больше внимания предстоящим выборам депутатов Московской городской Думы. Он напомнил, что до дня голосования остался месяц, на сегодняшний день информации о выборах мало, а получить ее избирателям сложно.

"Учитывая летний сезон, отпускной сезон, когда много москвичей находятся на дачах, необходимо самым серьезным образом усилить информационную работу, рассказать, когда пройдут выборы, рассказать о значимости, важности этих выборов", - отметил он.

Сергей Собянин поручил заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александру Горбенко обеспечить места для размещения социальной рекламы, показ видеороликов о предстоящих выборах на телевидении и провести ряд других мероприятий для повышения информированности москвичей.

Как пройдут дебаты кандидатов в Мосгордуму

Горбунов, в свою очередь, заявил, что избирательная комиссия совместно с органами исполнительной власти разработала комплексную программу информирования населения. "В оперативном режиме информация о кандидатах размещается на сайте московской комиссии. Здесь же имеется сервис, позволяющий каждому избирателю найти собственный участок и проверить, внесен ли он в списки избирателей", - отметил он. Кроме того, информация о кандидатах и о ходе избирательной кампании размещается на сайте электронного издания "Вестник Московской городской избирательной комиссии".

С 15 августа в столице начнут размещать наружную рекламу о выборах на щитах 6*3 метра, сити-форматах, рекламных модулях на остановках общественного транспорта. Также информацию о предстоящих выборах в Мосгордуму горожане услышат по громкой связи в наземном транспорте и метро.

Выборы в Мосгордуму пройдут 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы. Предыдущие выборы в Мосгордуму проходили по мажоритарной системе (тогда избиралось 35 депутатов), в один округ в среднем входило 197 тысяч избирателей.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время в четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".