Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Выборы

09 июля 2014, 16:38

Документы на участие в выборах в Мосгордуму подала Нина Минько

Мосгордума выборы кандидаты МГД

Нина Минько подала документы на участие в выборах в Мосгордуму

Председатель Общественного совета при департаменте образования столицы и заслуженный учитель России Нина Минько подала документы на регистрацию в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы. Она выдвигается от избирательного округа номер 29.

В программе Минько – строительство поликлиник, детсадов, школ.

"Программа, которую мы разработали, с которой познакомили жителей, с моей точки зрения, отвечает тем нуждам и чаяниям населения, которые имеются в данный момент. Необходимо строить поликлиники для взрослых, поликлиники для детей. Нужно решать по-другому схему транспорта. Эти проблемы будут на 1 первом плане", - рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" Минько.

Ссылки по теме

Напомним, что документы на выдвижение в депутаты Мосгордумы подали 336 человек. Официально зарегистрированы 17 кандидатов.

Среди претендентов на депутатское кресло - сотрудник Центра экономических и политических исследований Кирилл Гончаров, выдвинутый от партии "Яблоко"; Ирина Копкина - самовыдвиженец от районов: Крылатское, Строгино, Кунцево, поселка Рублево и деревни Мякинино и другие.

"Мосгорсправка": Как стать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года, в Единый день голосования. В городской парламент 6-го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосованию будут предшествовать дебаты, которые начнутся 18 августа, их будут транслировать телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие".

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать