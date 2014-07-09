Документы на участие в выборах в Мосгордуму подала Нина Минько

Нина Минько подала документы на участие в выборах в Мосгордуму

Председатель Общественного совета при департаменте образования столицы и заслуженный учитель России Нина Минько подала документы на регистрацию в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы. Она выдвигается от избирательного округа номер 29.

В программе Минько – строительство поликлиник, детсадов, школ.

"Программа, которую мы разработали, с которой познакомили жителей, с моей точки зрения, отвечает тем нуждам и чаяниям населения, которые имеются в данный момент. Необходимо строить поликлиники для взрослых, поликлиники для детей. Нужно решать по-другому схему транспорта. Эти проблемы будут на 1 первом плане", - рассказала в интервью телеканалу "Москва 24" Минько.

Напомним, что документы на выдвижение в депутаты Мосгордумы подали 336 человек. Официально зарегистрированы 17 кандидатов.

Среди претендентов на депутатское кресло - сотрудник Центра экономических и политических исследований Кирилл Гончаров, выдвинутый от партии "Яблоко"; Ирина Копкина - самовыдвиженец от районов: Крылатское, Строгино, Кунцево, поселка Рублево и деревни Мякинино и другие.

"Мосгорсправка": Как стать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года, в Единый день голосования. В городской парламент 6-го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосованию будут предшествовать дебаты, которые начнутся 18 августа, их будут транслировать телеканалы "Москва 24" и "Москва Доверие".