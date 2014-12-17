Продажей валюты Минфин хочет сбить панику - эксперт

Фото:ТАСС/Роман Балаев

Продажей валюты Минфин хочет сбить панику из-за резких скачков курсов валют, сообщил M24.ru ведущий эксперт института "Центр развития ВШЭ" Сергей Пухов.

Утром в среду министерство финансов РФ сообщило, что начало продавать валютные резервы, передает МИА "Россия сегодня". До этого продажей своей валюты занимался только Центробанк.

По словам Пухова, одними только мерами Центробанка по удержанию курса рубля не обойтись. "Скорее всего, мы увидим в деле все способы Центробанка, Минфина и других ведомств, чтобы сбить панику и укрепить курс рубля, либо мы увидим очередной банковский кризис и экономический кризис в 2015 году", - добавил эксперт.

"У Минфина есть валюта, которую он может продавать, чтобы поддержать курс рубля", - добавил Пухов.

Но эксперт отметил, что только валютными интервенциями нельзя обойтись, так как на курс рубля влияют и другие факторы, такие как курс нефти и санкции.

"Если после праздников рубль будет укрепляться такими же темпами, какими сейчас падает, то все побегут продавать валюту, и ситуация изменится с точностью до наоборот", - сказал Пухов.

Ранее эксперты сообщили M24.ru, что валютные интервенции Центробанка России - это временные меры. По их мнению, распродажа валютных резервов на бирже вряд ли поможет укреплению курса рубля.

"Продажа ЦБ иностранной валюты – это очень рискованные и временные меры, об этом говорит опыт 1998 года", - сообщил M24.ru экономист и финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев.

Напомним, что 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 17% годовых. Это решение призвано ограничить существенно возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Валютная биржа отреагировала на действия ЦБ кратковременным укреплением рубля. Позже доллар и евро снова начали рост, в ходе торгов они поднимались до 80 и 100 рублей соответственно. Курс ЦБ на 18 декабря составит 67,7851 рублей за доллар и 84,5890 рублей за евро.

Анатолий Федотов