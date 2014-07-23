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Гаджеты

23 июля 2014, 19:32

Все версии Windows объединят в одну

Microsoft Windows операционные системы

Фото: windows.microsoft.com

Разновидности операционной системы Windows будут объединены в одну большую платформу. Это позволит разработчикам писать приложения, которые будут работать на всех версиях операционной системы, в том числе на тех, которые стоят на Windows Phone и Xbox.

Впрочем, по словам представителей Microsoft, такой шаг "не означает систематизации операционной системы самой по себе".

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"Просто одна операционная система будет "покрывать" все возможные размеры экранов. Следующая версия Windows сделает из трех операционных систем одну", - цитирует издание Business Insider Сатью Наделлу, генерального исполнительного директора Microsoft.

Раньше, по словам Наделлы, разные команды программистов работали над разными версиями Windows. Теперь же команда будет одна, а приложения Windows станут универсальными.

Напомним, Microsoft в конце прошлого года запустила обновление операционной системы Windows 8. В апдейт продукта вернулась кнопка "Пуск", без которой множество пользователей не представляло себе работу на привычной платформе. С помощью кнопки появилась возможность переключаться между рабочим столом и начальным экраном.

Кроме того, недавно компания прекратила техническую поддержку Windows XP и пакета офисных приложений Office 2003. Система больше не получает обновлений. Таким образом Windows XP лишился защиты от вирусов, программ-шпионов и других угроз.

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