Все версии Windows объединят в одну

Фото: windows.microsoft.com

Разновидности операционной системы Windows будут объединены в одну большую платформу. Это позволит разработчикам писать приложения, которые будут работать на всех версиях операционной системы, в том числе на тех, которые стоят на Windows Phone и Xbox.

Впрочем, по словам представителей Microsoft, такой шаг "не означает систематизации операционной системы самой по себе".

"Просто одна операционная система будет "покрывать" все возможные размеры экранов. Следующая версия Windows сделает из трех операционных систем одну", - цитирует издание Business Insider Сатью Наделлу, генерального исполнительного директора Microsoft.

Раньше, по словам Наделлы, разные команды программистов работали над разными версиями Windows. Теперь же команда будет одна, а приложения Windows станут универсальными.

Напомним, Microsoft в конце прошлого года запустила обновление операционной системы Windows 8. В апдейт продукта вернулась кнопка "Пуск", без которой множество пользователей не представляло себе работу на привычной платформе. С помощью кнопки появилась возможность переключаться между рабочим столом и начальным экраном.

Кроме того, недавно компания прекратила техническую поддержку Windows XP и пакета офисных приложений Office 2003. Система больше не получает обновлений. Таким образом Windows XP лишился защиты от вирусов, программ-шпионов и других угроз.