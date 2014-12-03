Поэтический перформанс покажут в "Доме-музее Марины Цветаевой"

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Поэтический перформанс "Параллельные и пересекающиеся" покажут в "Доме-музее Марины Цветаевой" 10 декабря. Спектакль представят в рамках проекта "Новоселье, или Домовый дневник Марины Эфрон".

Режиссер Александр Чусов, работая над постановкой, опирался на дневники Цветаевой. В спектакле Чусов использовал элементы Playback-театра.

"Playback-театр - это одна из форм современного неклассического театра, где нет сценария, режиссуры и отрепетированной постановки. На сцене - настоящая жизнь, актеры - дополняют друг друга, а история обретает новую жизнь и смысл прямо на ваших глазах", - отметили в "Доме-музее Марины Цветаевой".

Артисты будут играть в квартире дома в Борисоглебском переулке. Туда в сентябре 1914 года Марина Цветаева заселилась вместе с мужем Сергеем Эфроном и дочкой Алей. Сто лет спустя в квартире открылся музей Марины Цветаевой.

Игру актеров в режиме реального времени будут транслировать на экране в мемориальной квартире Цветаевой.

Добавим, что проект "Новоселье, или Домовый дневник Марины Эфрон" посвящен 100-летию со дня переезда Марины Цветаевой в дом №6 в Борисоглебском переулке. Программа рассчитана на один год. Она включает 9 медиа-перфомансов, объединенных темой-метафорой "Новоселье в доме". Перформанс "Параллельные и пересекающиеся" - третий по счету.

Начало перформанса в 19.30. Вход свободный.