Рост тарифов на проезд не превысит инфляцию - Ликсутов

Проезд в общественном транспорте Москвы может подорожать с 1 февраля

Цены на проезд в столичном общественном транспорте могут поднять в феврале 2015 года. Но рост тарифов не превысит инфляцию в 2014 году, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Инфляция у нас чуть больше 8 процентов, но мы считаем, что стоимость билетов должна быть откорректирована ниже, чем инфляция. И это будет не с 1 января. Скорее всего, с 1 февраля", - сказал Ликсутов.

Он также отметил, что власти города планируют расширить число билетов с большим количеством поездок. Сейчас существуют билеты на 1, 2, 5, 11, 20, 40, 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней. Пассажиры, которые будут покупать билеты на большое количество поездок, будут как и раньше платить меньше.

Ликсутов добавил, что если увеличится число пользователей безлимитных проездных, то в городских автобусах, троллейбусах и трамваях снимут турникеты.

Напомним, с 1 января 2015 года подорожает проезд в столичных электричках. Цена на билет за проезд по Москве вырастет на 2 рубля и составит 30 рублей, а тариф на одну зону между столицей и областью составит 19 рублей, что дороже нынешней цены на 1,5 рубля.

Стоимость абонементов на пригородные направления пока неизвестна - она еще не согласована с органами исполнительной власти Москвы.

Полученные от продажи билетов средства направят на реконструкцию, ремонт и обслуживание 101 остановки, а также на покупку 20 новых электричек.