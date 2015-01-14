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Спорт

14 января 2015, 12:59

Дон Кинг пообещал вернуть на ринг Майка Тайсона

Майк Тайсон Дон Кинг

Майк Тайсон. Фото: ТАСС/Олег Наумов

Известный американский промоутер Дон Кинг пообещал вернуть на ринг Майка Тайсона. Возвращение может состояться в случае, если канадец Бермейн Стиверн выиграет бой у Дионтэя Уайлдера, сообщает Boxingscene.

Стиверн, интересы которого представляет Дон Кинг, является чемпионом по версии WBC. Поединок между Стиверном и Уайлдером состоится 17 января в Лас-Вегасе.

Майк Тайсон завершил боксерскую карьеру в 2005 году. Он провел на профессиональном ринге 58 боев, в которых одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.

В 1987 году Тайсон стал самым молодым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе в истории бокса.

"Железный Майк" известен не только своими рекордами, но и скандальными выходками. Так, в ходе боя с Эвандером Холифилдом он откусил у соперника часть уха, а в бою против Франсуа Боты пытался сломать тому руку.

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