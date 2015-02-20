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Ж/Д и вокзалы

20 февраля, 19:40

На трех направлениях МЖД появятся дополнительные остановки

МЖД электрички ЦППК ж/д и вокзалы дополнительные остановки

Фото: ТАСС/Павел Смертин

"Центральная ППК" назначила дополнительные остановки электричек на Ярославском, Белорусском и Киевском направлениях МЖД, сообщает пресс-служба перевозчика. Остановки вводятся "по многочисленным просьбам пассажиров".

Так, на Ярославском направлении назначены остановки в пунктах Заветы Ильича, Правда, Зеленоградская и "Платформа 43 км" электропоезду Москва-пассажирская Ярославская – Александров отправлением в 18.45.

Кроме того, на Киевском направлении поезд Москва-пассажирская Киевская – Нара отправлением в 19.07 будет останавливаться в Крекшино.

На Белорусском направлении изменения коснулись маршрутов трех электричек:

  • назначена остановка в Отрадном электропоезду Москва-пассажирская Смоленская – Можайск отправлением в 07.01;
  • назначена остановка Малые Вяземы электропоезду Москва-пассажирская Смоленская – Бородино отправлением в 21.40;
  • назначена остановка Баковка электричке Икша – Звенигород отправлением из Икши в 06.00, от станции Москва-пассажирская Смоленская в 07.23.

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Отметим, в связи с празднованием Дня защитника Отечества Московская железная дорога изменит график движения пригородных поездов. 20 и 24 февраля электрички будут следовать в обычном режиме. А вот 21 и 22 февраля – по расписанию субботы. 23 февраля поезда будут следовать по воскресному расписанию.

Так, в понедельник, 23 февраля, на Савеловском направлении МЖД будут курсировать электрички сообщением Москва – Дубна, которые в обычно совершают рейсы в выходные дни. Из столицы поезд отправится в 09.55, а из Дубны в 12.57.

Также в День защитника Отечества будет ходить два экспресса, следующих между Москвой и Тулой. Из Москвы электричка отправится в 6.50, из Тулы – в 17.15.

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